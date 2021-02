Jak poinformował Howard Zucker, komisarz ds. Zdrowia stanu Nowy Jork, mężczyzna upadł, opuszczając w niedzielę ośrodek szczepień w Hudson Yards. Stało się to około 25 minut po tym, kiedy otrzymał zastrzyk. Nie zauważono u niego żadnych oznak reakcji alergicznej.



- Ochrona i ratownicy rzucili się w jego stronę w ciągu kilku sekund, jednak mężczyzna zmarł wkrótce lokalnym szpitalu – cytuje Zuckera lokalna telewizja News 10.

"Nie wykazywał żadnych niepożądanych reakcji"



Przedstawiciele nowojorskiej straży pożarnej (FDNY) stwierdzili, że mężczyzna został zabrany do szpitala w niedzielę tuż przed godz. 11. Zucker dodał, iż po szczepieniu 70-latek był obserwowany przez kwadrans, czego wymagają procedury medyczne.

- Nie wykazywał żadnych niepożądanych reakcji ani żadnych objawów zaniepokojenia. Wstępne oznaki wskazują, że mężczyzna nie miał żadnej reakcji alergicznej na szczepionkę – dodał komisarz.



Argumentował, że i on sam i inni eksperci ds. zdrowia publicznego zgadzają się, że szczepionka przeciwko koronawirusowi jest bezpieczna. - Zachęcam wszystkich kwalifikujących się nowojorczyków do zaszczepienia się – apelował Zucker.

Ponad 27 mln potwierdzonych przypadków SARS-CoV-2 w USA



W Baltimore, w stanie Maryland, Uniwersytet Johnsa Hopkinsa (UJH) poinformował w poniedziałek w nocy, że w ciągu ostatniej doby zarejestrowano w USA 1268 ofiar śmiertelnych Covid-19. Obecność koronawirusa potwierdzono u 86 928 kolejnych osób.

Amerykańska uczelnia szacuje, że od wybuchu epidemii w Stanach Zjednoczonych odnotowano łącznie 27 mln 088 044 przypadki zakażenia wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych sięga 464 845.



Jednocześnie zgodnie z danymi UJH na całym świecie z powodu Covid-19 zmarło do tej pory 2 324 794 osób. Globalna liczba przypadków wirusa wynosi 106 mln 455 846.

wka/ PAP, polsatnews.pl