Europejska Agencja Kosmiczna rekrutuje pierwszy raz od 11 lat. Mile widziane kobiety

"Aby pójść dalej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy spojrzeć szerzej niż kiedykolwiek wcześniej" - napisał w oświadczeniu Jan Wörner, dyrektor generalny Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Aplikacje można wysyłać od 31 marca do 28 maja przez oficjalną stronę Agencji. By zwiększyć różnorodność płci w szeregach, ESA do wysyłania CV szczególnie zachęca kobiety.

"Ten proces rekrutacyjny jest pierwszym krokiem i nie mogę się doczekać, aby w nadchodzących latach obserwować rozwój agencji we wszystkich obszarach eksploracji kosmosu oraz innowacji, wraz z naszymi międzynarodowymi partnerami" - czytamy.

Sześcioetapowy proces

ESA chętnie przyjmie zgłoszenia od przedstawicieli wszystkich grup społecznych - bez względu na pochodzenie, wiek, płeć, historie oraz niepełnosprawność fizyczną.

"Aby to marzenie stało się rzeczywistością, wraz z rekrutacją astronautów uruchamiamy Parastronaut Feasibility Project" - podkreślił w komunikacie David Parker odpowiedzialny za nabór.

