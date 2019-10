Samolot ze 120 dziewczętami na pokładzie przyleciał do NASA

Linie lotnicze Delta zorganizowały niecodzienną podróż dla dziewcząt, aby zachęcić je do robienia kariery w lotnictwie. 120 dziewcząt odwiedziło centrum załogowych lotów kosmicznych NASA w Houston.

Delta lata codziennie z Salt Lake City do Houston. W zeszłym tygodniu linie lotnicze zabrały 120 dziewcząt w wieku od 12 do 18 lat do Johnson Space Center NASA na Międzynarodowy Dzień Dziewcząt w Lotnictwie.

Kobieta pilot, stewardesa i pracownik wieży kontrolnej

Jak wyjaśnili przedstawiciele firmy w wydanym oświadczeniu, inicjatywa miała na celu zachęcenie większej liczby kobiet do wejścia na pole zdominowane przez mężczyzn.

Dziewczyny przybyły z okolicznych szkół, w których realizowany jest program nauczania oparty na wzroście konkurencyjności w obszarze technologii. Na pokładzie i za sterami samolotu towarzyszyły im również kobiety, dzięki czemu uczennice mogły przekonać się, że panie świetnie sobie radzą w zawodach zdominowanych przez mężczyzn. Damska ekipa pracowała nie tylko w powietrzu, ponieważ kobiety w wieży kontrolnej wydawały instrukcje pilotkom.

Uczennice zwiedziły NASA Mission Control i zjadły lunch z astronautką i inżynierem kosmicznym Jeanette Epps.

Nic tak nie inspiruje, jak dobry przykład

- Uważamy, że kobiety wnoszą ogromny wkład w rozwój lotnictwa, dlatego dążymy do zwiększenia ich reprezentacji w naszych szeregach - powiedział Beth Poole, dyrektor generalny ds. rozwoju programów pilotażowych, który od 2015 r. koordynuje program wyrównywania szans pod względem płci. - Liczymy na to, że młode dziewczęta, które dziś zabieramy na pokład za 10 lat będą pilotami w kokpicie Delta, inspirując kolejne pokolenia - dodał.

Według danych firmy, obecnie kobiety stanowią 5% pilotów oraz 7,4% zatrudnionych w ciągu ostatnich czterech lat.

Dzień Dziewcząt w Lotnictwie jest przedsięwzięciem o zasięgu ogólnoświatowym, a organizatorzy twierdzą, że w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii, w krajach Afryki, oraz w Azji i Europie uczestniczyło w nim ponad 20 000 osób.

emi/bas/ CNN, polsatnews.pl