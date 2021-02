Mróz, śnieg, zamiecie. Przed nami trudny tydzień

- Tydzień przyniesie pogłębienie zimowych warunków nad Polską. Będzie bardzo mroźno, miejscami wystąpią też silne śnieżyce. Należy spodziewać się też przeważnie dużej ilości zachmurzenia, a często też porywistego wiatru, powodującego nie tylko zawieje i zamiecie śnieżne, ale jeszcze bardziej obniżającego odczuwalną przez nas temperaturę powietrza – podał synoptyk IMGW Szymon Ogórek.

Intensywne opady śniegu, przemieszczające się stopniowo z południa na północ kraju, będzie można obserwować już od poniedziałku. Miejscami, głównie na wschodzie i w centrum, spadnie do 15 cm śniegu. Opadom będzie towarzyszyć silny, porywisty wiatr, powodujący zamiecie śnieżne.

- Na południu i południowym wschodzie opady śniegu przejdą w opady deszczu ze śniegiem i marznącego deszczu, powodującego gołoledź. Warunki na drogach będą bardzo zł – przestrzega synoptyk.

Poniedziałek

Temperatura w poniedziałek tylko miejscami, w południowych i południowo-wschodnich krańcach Polski, może przekroczyć 0 st. C.

W pozostałych obszarach słupek rtęci pokaże od 7 do 12 stopni poniżej zera, ale – jak podaje IMGW - wiatr sprawi, że odczuwalna temperatura powietrza będzie jeszcze niższa.

Wtorek

We wtorek, zarówno w nocy jak i w ciągu dnia, synoptycy przewidują słabnące opady śniegu, występujące głównie na wschodzie oraz północy kraju.

Temperatura maksymalna przeważnie od -10 do –5 st. C. Na północy okresami możliwy porywisty wiatr.

Środa

Synoptycy prognozują, że w środę śnieg spadnie tylko na południu kraju, w drugiej połowie dnia. Nadal jednak utrzymywać ma się mróz, od -13 st. C na Suwalszczyźnie do –7 st. C na zachodzie i –5 st. Na wschodzie.

Czwartek

Intensywne opady śniegu mają powrócić w czwartek. - Najprawdopodobniej czeka nas kolejna śnieżyca, która obejmie południe, wschód, a także częściowo centrum Polski. Śnieg będzie padał ponownie przy porywistym wietrze, powodującym zawieje i zamiecie śnieżne – przekazał Szymon Ogórek.

Na południowym wschodzie synoptycy nie wykluczają powrotu marznących opadów deszczu i gołoledzi. Temperatura spadnie poniżej 10 stopni na minusie, ale odczuwalna ma być jeszcze niższa.

Piątek

W piątek opady śniegu mają przemieszczać się w kierunku wschodnim, poza granice kraju. Nadal należy spodziewać się intensywnego wiatru oraz mrozu, od -10 st. C na wschodzie i południu, do 0 st. Wybrzeżu.

Weekend

Weekend ma być mroźny z okresowymi opadami śniegu. - Nocami temperatura może obniżać się nawet poniżej -20 st. C. Wiatr będzie umiarkowany, porywisty, zwiększający odczucie chłodu – przestrzega Szymon Ogórek z IMGW.