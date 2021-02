Chwile radości pandy wielkiej. Kamery zarejestrowały bawiące się na śniegu zwierzęta

Niedzielna śnieżyca przyniosła mieszkańcom Dystryktu Kolumbii największe opady śniegu od dwóch lat. Białego puchu spadło kilka centymetrów, ale w poniedziałek - ku uciesze nie tylko dzieci - znów prószyło.

Ostatnimi laty śnieg w Waszyngtonie jest na tyle sporadyczny, że większość mieszkańców opady przyjmuje z radością. Temat dominuje w rozmowach w sklepach, między sąsiadami, a prognoza pogody zajmuje w telewizji więcej czasu antenowego niż polityka i pandemia.

Także pracownicy Smithsonian National Zoological Park przygotowali coś dla miłośników zwierząt. Opublikowali nagranie, na którym widać zabawę pand wielkich. Ich życie można śledzić "na żywo" poprzez stronę internetową.

❄️🐼 Slides, somersaults and pure panda joy. Happy snow day from giant pandas Mei Xiang and Tian Tian! 🌨🐾

. . . #SnowDay #PandaStory pic.twitter.com/my02GwnPFL