PO przedstawiła plan działań na przyszłość. - Są przestrzenie, gdzie współpraca jest możliwa. Chodzi m.in. o zdrowie czy edukację - wiele rzeczy można naprawić wspólnie - powiedziała polsatnews.pl wiceprezes PSL Urszula Pasławska. "Borysie Budko, błagam. (...) Nie wcielaj nas siłą do KO, przyjdź pogadać o współpracy. Wróg jest jeden - PiS" - napisała z kolei Joanna Scheuring-Wielgus z Lewicy.

Jak podkreśliła, jej partia jest za pójściem do wyborów w dwóch blokach opozycyjnych - centrowym i lewicowym. - To, czego mi osobiście brakuje w propozycjach PO, to program dla ludzi. My postulujemy m.in. za dobrowolnym ZUS-em, emeryturą bez podatku czy zmniejszeniem kosztów pracy. Na tym korzystają obywatele - powiedziała.

Jak stwierdziła, Platforma nie jest już ani centrowa, ani chadecka. - Potrzebna jest debata nad finansowaniem kościołów w Polsce, wszystkich, nie tylko katolickiego. Samo hasło opodatkowanie kościoła nic mi nie mówi i moim zdaniem to postawienie się w kontrze wobec Kościoła - oceniła.

Współpraca na opozycji jest możliwa, by ratować przedsiębiorców, naprawić sytuację w ochronie zdrowia i poprawić jakość edukacji młodych Polaków. Szukajmy rozwiązań wokół problemów naszych Rodaków, a nie wokół politycznych scenariuszy, bo to nie tylko one wygrywają wybory. — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) February 6, 2021

Przyznała, nie popiera postulatu likwidacji TVP Info. - Telewizja publiczna powinna funkcjonować, trzeba jedynie ją uporządkować i odpolitycznić - stwierdziła.

"Nie bierz nas gwałtem"

"Współpraca? Przywrócenie w Polsce ładu? Tak! To nas łączy i tego się trzymajmy. Ale Borysie Budko, błagam. Nie bierz nas gwałtem. Trzeba było chociaż SMS napisać i zapytać czy możesz użyć logo Lewicy. Nie wcielaj nas siłą do KO, przyjdź pogadać o współpracy. Wróg jest jeden - PiS" - napisała na Twitterze posłanka Lewicy Joanna Scheuring-Wielgus.

Współpraca? Przywrócenie w Polsce ładu? Tak! To nas łączy i tego się trzymajmy. Ale @bbudka ,błagam. Nie bierz nas gwałtem.Trzeba było chociaż SMS napisać i zapytać czy możesz użyć logo @Lewica Nie wcielaj nas siłą do KO, przyjdź pogadać o współpracy. Wróg jest jeden - PiS — J. Scheuring-Wielgus (@JoankaSW) February 6, 2021

W podobnym tonie wypowiedział się lider ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia. "A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję. Z jednej strony naprawdę cieszę się, że przebudziliśmy opozycję z zimowego snu. Z drugiej niepokoi mnie planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka. Trudno mówić o poważnym związku, gdy dowiadujesz się o nim z YouTube'a" - napisał.

A zatem Koalicja proponuje kolejną koalicję. Z jednej strony naprawdę cieszę się, że przebudziliśmy opozycję z zimowego snu. Z drugiej niepokoi mnie planowanie małżeństwa bez pytania o zdanie wybranka. Trudno mówić o poważnym związku, gdy dowiadujesz się o nim z YouTube'a. — Szymon Hołownia (@szymon_holownia) February 6, 2021

"Przed chwilą odbyła się konwencja PO pod hasłem "Czas na Zmiany". Okazało się, że tą zmianą ma być zapowiedź stworzenia koalicji PO z Lewicą, Hołownią i PSLem, gdyby uzyskali razem większość sejmową. Musicie przyznać, że to nowość! Ja prawie z kanapy spadłem" - stwierdził z kolei Artur Dziambor, cytowany na profilu Konfederacji.

Jak dodał, "należy jednak podziękować przewodniczącemu Budce za jego wkład w uświadomienie Polakom, że drogi są trzy: albo socjalistyczno-etatystyczny PiS, albo koalicja bezideowa wszystkich, którzy nie z PiSu, albo wolnorynkowo-prawicowa".

.@ArturDziambor: Przed chwilą odbyła się konwencja PO pod hasłem „Czas na Zmiany”. Okazało się, że tą zmianą ma być zapowiedź stworzenia koalicji PO z Lewicą, Hołownią i PSLem, gdyby uzyskali razem większość sejmową. Musicie przyznać, że to nowość! Ja prawie z kanapy spadłem. pic.twitter.com/bAtkLUQgM8 — Konfederacja (@KONFEDERACJA_) February 6, 2021

"Szeroka koalicja"

- Zjednoczenie opozycji to pomysł, który bodajże trzy lata temu zaproponował Adam Szłapka. Bardzo się cieszę, że on został zauważony i wykorzystany. To dobra propozycja budowania szerokiej koalicji, która będzie w stanie skutecznie reformować państwo - ocenił w rozmowie z polsatnews.pl poseł Nowoczesnej Mirosław Suchoń.

Jak podkreślił, opozycję będzie czekał okres wytężonej pracy, aby po kolejnych wyborach miała ona wynik uprawniający do większości i do wskazania premiera.

Suchoń ocenił, że większość postulatów PO - w tym m.in. te dotyczące sądownictwa - powinny łączyć wszystkie siły opozycyjne.

- My będziemy podnosić tematy dot. gospodarki. Zależy nam na "odpaństwowieniu" gospodarki, na jej wolności, na dbaniu o przedsiębiorców i żeby miejsca pracy były zależne od kompetencji, a nie od polityki - powiedział.

Propozycje PO

Pod hasłem "Czas na zmiany" przewodniczący PO Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentowali w sobotę plan działań PO na najbliższą przyszłości oraz wizję Polski po rządach PiS.

- Proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski, chcemy stworzyć "Koalicję 276" - oświadczył Budka. Koalicja ta miałaby powstać po wyborach, choć Budka nie wykluczył, że już dziś "pięciu uczciwych" może "przejść na jasną stronę mocy".

276 to - jak wskazywał szef PO - liczba posłów potrzebna do obalenia prezydenckiego weta, by móc realizować zmiany w Polsce.

