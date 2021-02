Posłowie PiS: jedyne czym zajmuje się PO, to ona sama

Pod hasłem "Czas na zmiany" PO zaprezentowała w sobotę plan działań na najbliższą przyszłość oraz wizję Polski po rządach PiS. - Jesteśmy rozczarowani, że po raz kolejny PO pokazuje kompletne oderwanie od rzeczywistości. (...) Jedyne czym zajmowała się PO, to ona sama - mówił wicerzecznik PiS Radosław Fogiel.

Jak powiedział Fogiel, "Słyszeliśmy kilkudziesięciominutowe wystąpienie, podczas którego nie mówiono kompletnie o sprawach, które są dla Polaków ważne".

- Jakieś prognozy, projekty, w jaki sposób zdobyć większość dla siebie i swoich kolegów, jak przełamać prezydenckie weto. To nie są sprawy istotne dla Polaków - dodał.

Ironizował też, że powodem organizacji sobotniego eventu jest ruch Szymona Hołowni. - Rozumiem, że temu wydarzeniu Platformy towarzyszył powszechny pewnie w szeregach jej członków okrzyk: "Hołownia ante portas" i trzeba było zwrócić się do własnego elektoratu z przypomnieniem, że "wciąż jesteśmy" i z zapewnieniem, że chcemy walczyć o władzę, ale nie wiem czemu wszyscy musieliśmy to oglądać - powiedział Fogiel.

- Jesteśmy świeżo po lekcji WOS-u PO dla PO. Znowu Platformie zabrakło konkretnego programu. Dziś mówimy o bezpieczeństwie Polaków. Tego obszaru zabrakło w całym wystąpieniu PO - stwierdziła z kolei wiceminister Olga Semeniuk.

Wiceminister rozwoju, pracy i technologii podkreśliła, że "dzięki przedsiębiorcom wypracowaliśmy konkretne rozwiązania. Uratowaliśmy ponad 6 mln miejsc pracy".

- Bardzo często opozycja omija temat inwestycji - inwestycji krajowych i zagranicznych. O gospodarce nie mówią nic. Tak naprawdę mamy ponad 2,5 mln aktywnych przedsiębiorstw - podkreśliła Semeniuk.

"Nie usłyszeliśmy niczego nowego"

- Rząd Platformy Obywatelskiej doprowadził do tego, że 337 tys. Polaków w latach 2010-2015 więcej musiało emigrować - za pracą, za chlebem, bo nie mogli znaleźć pracy, tu na miejscu w Polsce - powiedział poseł Robert Gontarz.

Jak dodał, "rok 2020 jest rokiem szczególnie trudnym, pod kątem pandemii, ale i pod kątem globalnego kryzysu ekonomicznego. Mimo tego bezrobocie spadło do roku 2020 o ponad 1/3, co oznacza, że dużo więcej osób ma prace. Tarcze finansowe zdały egzamin".

Jak mówiła posłanka Joanna Borowiak, "dzisiaj z ust liderów PO nie usłyszeliśmy niczego nowego. Przede wszystkim nie usłyszeliśmy troski o obszary najważniejsze dla Polaków w pandemii. Miał być program, a usłyszeliśmy o programie odsunięcia PiS-u od władzy. Żadnych konkretów".

Poseł #PiS @BorowiakJoanna w #Warszawa: Systematycznie zwiększamy wydatki na zdrowie jak i wspieramy osoby z niepełnosprawnościami. pic.twitter.com/HRn2iBbxEE — Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) February 6, 2021

Według Fogla "PO nie ma do zaoferowania nic poza rytualnymi zaklęciami i straszeniem PiS-sem, do którego się wszyscy przyzwyczailiśmy". - Taka już nasza dola, że nie uchylamy się przed pracą. Program PO można odtworzyć na podstawie wypowiedzi polityków PO. Platforma lęka się zaprezentować swoje zamierzenia Polakom. Robimy to za nich - dodał.

- To dzisiejsze wystąpienie Borysa Budki było jego mową obronną. Udowadniał swoim baronom, że jest tam w ogóle potrzebny. To była próba uwiarygodnienia się PO wśród własnych wyborców - stwierdził Fogiel.

"Prawdziwy program PO"

Przed sobotnią konferencją liderów PO, którzy mają przedstawić plan działań Platformy, PiS uruchomiło stronę internetową - "Prawdziwy program Platformy Obywatelskiej". Wicerzecznik PiS Radosław Fogiel powiedział, że "strona odsłania prawdziwe intencje polityków Platformy za pomocą cytatów".

Według niego, strona "pokazuje coś, co jest już znane, odsłania prawdziwe intencje za pomocą cytatów". - Możemy się dzisiaj spodziewać festiwalu hipokryzji, obietnic, rytualnego straszenia PiS-em. Oczywiście Platforma nie ma (programu), nie jest w stanie go przedstawić, ale z wypowiedzi polityków PO ten program wyłania się bardzo jasno – dodał Fogiel.

Na stronie internetowej PiS przypomina wypowiedzi liderów PO m.in. o konieczności podwyższania wieku emerytalnego, przyjmowania uchodźców, czy likwidacji programu 500 plus.

Propozycje PO

Pod hasłem "Czas na zmiany" przewodniczący PO Borys Budka i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zaprezentowali w sobotę plan działań PO na najbliższą przyszłości oraz wizję Polski po rządach PiS.

Powołamy na nowo Trybunał Konstytucyjny i Krajową Radę Sądownictwa - mówił szef PO Borys Budka na konferencji. Wskazywał, że liczba posłów potrzebna do obalenia weta prezydenta to 276. - Dzisiaj - rozmawiając o "Koalicji 276" - proponujemy opozycji rozmowę o przyszłości Polski - mówił.

