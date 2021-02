PiS z ponad 30 proc. poparciem. Na podium Polska 2050

PiS uzyskałoby w wyborach do parlamentu 31,1 proc., Koalicja Obywatelska traci do lidera ponad 10 punktów procentowych (19,2 proc.), coraz bliżej KO jest Polska 2050 Szymona Hołowni (16,9 proc.) - wynika z opublikowanego we wtorek sondażu IBRiS dla Onetu.