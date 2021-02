Na polskim Twitterze w piątek pojawiło się wiele wpisów sugerujących, że nowym ambasadorem USA w Polsce będzie Michael Carpenter - doradca prezydenta USA Joe Bidena w sprawach Europy Środkowo-Wschodniej. Jak informowano, Carpenter to osoba homoseksualna wychowująca z mężem dwoje dzieci.

Zdementował plotki

Do tych doniesień odniósł się w sobotę sam Michael Carpenter.

"Jestem głęboko poruszony napływem wsparcia, pozdrowień i ciepłych życzeń z całej Polski, ale informacja, że jestem kandydatem na ambasadora, nie jest prawdziwa. Mam zamiar kontynuować pracę nad wzmocnieniem relacji polsko-amerykańskich, ale nie z tego stanowiska" - napisał na Twitterze.

I'm deeply moved by the outpouring of support, greetings and warm wishes from across Poland but the rumor that I'm a candidate to become ambassador is not true. I've every intention to continue my work on strengthening US-Polish relations, but not from that position.