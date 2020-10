Doradca Bidena pokłócił się z premierem Słowenii... na Twitterze

"Respektujemy trudne, tragiczne życie osobiste Joe Bidena i część jego politycznych osiągnięć lata temu. Ale dziś, jeśli zostanie wybrany, byłby jednym z najsłabszych prezydentów w historii" - napisał w piątek na Twitterze Jansa, dodając że kibicuje Donaldowi Trumpowi, bo "wolny świat desperacko potrzebuje SILNYCH USA jak nigdy przedtem".

We respect difficult, tragic personal life of @JoeBiden and some of his political achievements years ago. But today, if elected, he would be one of the weakest presidents in history. When a free world desperately needs STRONG #US as never before. Go, win, @realDonaldTrump 🇺🇸🇸🇮

"Odprawimy demagogiczny populizm z kwitkiem"

Na jego tweeta z rozbawieniem zareagował doradca Bidena Michael Carpenter, były zastępca asystenta sekretarza obrony odpowiedzialny za Europę Wschodnią i członek Rady Bezpieczeństwa Narodowego za prezydentury Baracka Obamy.

ZOBACZ: Elon Musk ostro skrytykował Billa Gatesa na Twitterze. „On nie ma o tym pojęcia”

"Trump dostał poparcie od premiera Słowenii, wcześniej skazanego za korupcję. Ale nie martwcie się, słoweńscy przyjaciele, za 11 dni odprawimy demagogiczny populizm z kwitkiem" - napisał, mający polskie korzenie, doradca.

Lol, Trump picks up an endorsement from Slovenia's prime minister, previously indicted and convicted on corruption charges. But don't worry, Slovenian friends, in 11 days we'll be sending demagogic populism packing. Sramota. https://t.co/0e9J41kTRy — Michael Carpenter (@mikercarpenter) October 23, 2020

Jansa odpowiedział, że "bagno się gotuje" i - jak się okazało w niedzielę - zablokował Carpentera w serwisie.

A pity that Janez Jansa called me names and then blocked me. Seems a bit petty for someone of his stature. In any case, I'm not interested in lectures on "illiberal democracy." pic.twitter.com/qqADgyrjDe — Michael Carpenter (@mikercarpenter) October 24, 2020

"Niesamowite, jak wielu nacjonalistyczno-populistycznych przywódców w Europie Środowo-Wschodniej, którzy podkreślają swoje alt-prawicowe kwalifikacje, w rzeczywistości, nie tak dawno temu, entuzjastycznie prowadziło kampanię lokalnych Związków Komunistów" - napisał Carpenter, czyniąc aluzję do przeszłości słoweńskiego premiera w komunistycznej młodzieżówce. Obecnie Jansa jest liderem Słoweńskiej Partii Demokratycznej, należącej do frakcji chadeków w Parlamencie Europejskim.

Amazing just how many nationalist-populist leaders in East Central Europe who burnish their alt-right credentials were actually, in the not-too-distant past, enthusiastically campaigning for the local League of Communists. How convenient. — Michael Carpenter (@mikercarpenter) October 25, 2020

Trump ma poparcie Węgier

Szef słoweńskiego rządu nie jest jedynym przywódcą w regionie, który otwarcie poparł Donalda Trumpa w amerykańskich wyborach prezydenckich. Jeszcze we wrześniu poparł go premier Węgier Viktor Orban, potępiając jednocześnie "moralny imperializm" Demokratów. Dodatkowo szef węgierskiego MSZ Peter Szijjarto wezwał niedawno Bidena do skonfrontowania się z "korupcyjnymi zarzutami w związku z Ukrainą zanim zajmie się Węgrami". Była to odpowiedź na krytykę Bidena wypowiedzianej wobec węgierskiego rządu.

ZOBACZ: Prezydent USA zagłosował w wyborach. "Na gościa, który nazywa się Trump"

Według obecnych sondaży Biden jest faworytem wyborów 3 listopada. Specjalistyczny portal FiveThirtyEight daje byłemu wiceprezydentowi 86 proc. szans na wygraną.