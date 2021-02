Od 12 lutego do 26 lutego w reżimie sanitarnym dostępne będą hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, baseny, stoki narciarskie, boiska zewnętrzne. Działać będą restauracje, które będą mogły nadal wydawać posiłki na wynos. Takie zasady będą obowiązywały przez dwa tygodnie. W miniony poniedziałek rząd umożliwił otwarcie muzeów i galerii sztuki.

Powrót gości do hoteli od 12 lutego

W hotelach otwartych w reżimie sanitarnym dostępnych będzie 50 proc. pokoi, a posiłki będzie można otrzymać wyłącznie do pokoju.

- Nie wchodząc w szczegóły, (...) one będą ujęte w rozporządzeniu, mogę powiedzieć tyle, że hotele będą dostępne nie tylko dla podróży służbowych. Dostępny będzie wolumen do 50 proc. pokoi. Jeżeli chodzi o posiłki, one będą dostarczone na życzenie klientów do pokoju. Natomiast restauracje hotelowe będą nadal zamknięte - powiedział na piątkowej konferencji prasowej wicepremier Jarosław Gowin.

Wicepremier i Minister Rozwoju, Pracy i Technologii przekazał, że bezpośrednio po konferencji odbędzie się telekonferencja z branżą hotelarską "i będziemy się wsłuchiwać się w głosy praktyków".

Otwierają kolejne instytucje kultury

Podczas konferencji prasowej poinformowano, że otwarte będą kina, teatry, opery i filharmonie.

W czasie wydarzeń kulturalnych, które będą się w nich odbywać, zajętych może być maksymalnie 50 proc. miejsc siedzących. Ponadto wszystkie osoby obowiązuje nakaz noszenia maseczki zakrywającej nos i usta oraz zakaz jedzenia i picia. Wymagana jest także dezynfekcja dłoni i dystans społeczny.

- To bardzo dobrze, że w sposób odpowiedzialny możemy udostępniać instytucje kultury publiczności. Jestem pewny, że tak samo będzie, jeżeli chodzi o kina, teatry, filharmonie, opery - powiedział w piątek wicepremier, minister kultury, dziedzictwa narodowego i sportu Piotr Gliński.

We wznawiających działalność instytucjach musi być "bezwzględnie przestrzegany" reżim sanitarny - zarówno limity publiczności do 50 proc. wypełnienia widowni, jak również maseczki, dystans i mycie rąk - podał szef resortu kultury, który przypomniał, że od poniedziałku otwarte są muzea i galerie sztuki.

Uruchomienie boisk i basenów

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że obostrzenia zostają zdjęte z obiektów sportowych położonych na świeżym powietrzu. - Dopuszczona będzie aktywność sportowa na terenach otwartych - poinformował szef rządu na piątkowej konferencji prasowej.

- Decydujemy się na otwarcie basenów, ponieważ tam sytuacja z ewentualnym zagrożeniem wirusem jest mniej ryzykowna - choć oczywiście jest to ryzyko - niż w innych zamkniętych miejscach, gdzie uprawiany jest sport - powiedział wicepremier Piotr Gliński, apelując o odpowiedzialność.

Otwarte będą boiska zewnętrzne, korty i tym podobne miejsca aktywności na świeżym powietrzu.

Rząd zadecydował o otwarciu basenów pływackich, jednak decyzja ta nie dotyczy aquaparków.

Wracają stoki narciarskie

Decyzja rządu oznacza także, że od 12 lutego otwarte będą stoki narciarskie.

- Jesteśmy gotowi. Mamy śnieg, otwieramy wszystkie trasy - zapewnił w rozmowie z Interią Paweł Nowobilski z Ośrodka Narciarskiego Kotelnica Białczańska, który jest największą stacją narciarską na Podhalu.

- Działamy w systemie dwóch tygodni. A jeśli po 14 dniach znów trzeba będzie zamykać stoki... Nie chcemy kolejnych problemów - powiedział Nowobilski.

Czas na przygotowanie zmian

Szef rządu powiedział na konferencji prasowej, że decyzje rządu będą obowiązywać przez dwa tygodnie od przyszłego piątku, aby wszyscy mogli się przygotować do zmian.

Podkreślał, że COVID-19 jest nieprzewidywalny, jak stwierdził trzeba się przygotować zarówno na bardziej pesymistyczny jak i bardziej optymistyczny wariant przebiegu epidemii.

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział, że regionalizacja obostrzeń związanych z pandemią będzie możliwa dopiero przy zdecydowanie niższej liczbie zachorowań na COVID-19. Scenariusz regionalizacji był analizowany, ale zdecydowaliśmy się na rozwiązania ogólnopolskie - dodał.

