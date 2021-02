Karambol 40 aut na autostradzie. Wyjeżdżały zza wzgórza

Przez wiele godzin autostrada międzystanowa nr 80 była całkowicie zamknięta. Wskutek karambolu kilkudziesięciu pojazdów w okolicach miasta Newton, stolicy hrabstwa Jasper na wschód od Des Moines, trzeba było zamknąć ruch.

Reakcja łańcuchowa po kolizji

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu. Zdaniem władz na autostradzie doszło do reakcji łańcuchowej. Po jednej kolizji kolejne auta wpadały na uszkodzone samochody blokujące przejazd. Kierowcy zbyt późno dostrzegali zagrożenie, bo miejsce wypadku znajdowało się za wzniesieniem.

Funkcjonariusze ze Stanowego Patrolu poinformowali, że dwóch mundurowych było na miejscu kolizji, kiedy doszło do jeszcze większego wypadku.

Rzecznik Departamentu Transportu stanu Iowa Andrea Henry poinformował, że niektóre z osób uczestniczących w karambolu doznały obrażeń, jednak mimo znacznych rozmiarów tego zdarzenia, nikt nie zginął.

Władze odradzają wyjazdy

Władze zaapelowały do kierowców o rezygnację z wyjazdów, które nie są niezbędnie konieczne. Nad wschodnią częścią stanu Iowa przeszły w czwartek intensywne opady śniegu.

This was the scene earlier today on Interstate 80 in Iowa, east of Des Moines. Fortunately, no troopers were injured, though their patrol vehicles sure took a hit. Images courtesy @iowastatepatrol #IAwx pic.twitter.com/iplPxAT6be