Próba przemytu kaktusów. Kobieta ukryła je w pończochach

- Ważne by pamiętać, że wwożenie do kraju niezatwierdzonych roślin jakąkolwiek metodą, czy to poprzez przemyt przez granicę, czy wysyłanie produktów pocztą, zagraża bezpieczeństwu biologicznemu Nowej Zelandii - mówił komentujący wyrok Simon Anderson z nowozelandzkiego ministerstwa gospodarki.

Kaktusy w pończochach

Wenqing (Wendy) Li to 38-letnia, sprzedawczyni rzadkich gatunków roślin. 24 marca 2019 roku przywiązała do swojego ciała pończochy zawierające 947 roślin. Kobieta próbowała wwieźć do Nowej Zelandii kilkaset sztuk różnych gatunków kaktusów z Chin. O całej sprawie poinformowało w środę nowozelandzkie ministerstwo.

ZOBACZ: Wścieklizna na Mazowszu. Potwierdzono kolejny przypadek

Podczas kontroli na lotnisku w Auckland, kobieta zwróciła uwagę psa tropiącego. Jak relacjonują służby, próbowała następnie pozbyć się kaktusów wyrzucając je w toalecie. Po przeszukaniu tych miejsc odnaleziono część roślin, które kobieta wyrzuciła.

Kaktusy, które Li chciała przemycić, były warte ponad 10 tys. dolarów. Kobieta trafiła przed sąd i usłyszała wyrok.

Roślinna recydywa

W lipcu tego samego roku, Li próbowała wwieźć do Nowej Zelandii 142 różne nasiona ukryte w opakowaniu od iPada, a także ponad 200 doniczek i sadzonek. Znaleziono w nich również ślimaka i fragmenty innych roślin.

ZOBACZ: Przemycali ludzi w chłodni. Czterech mężczyzn skazanych za nieumyślne zabójstwo 39 Wietnamczyków

- Nowa Zelandia bardzo poważnie traktuje swoją rolę w ochronie bezpieczeństwa biologicznego kraju przed zagrożeniami z tym związanymi. Nasz kraj na szczęście jest wolny od wielu gatunków inwazyjnych szkodników i chorób występujących w innych krajach - wyjaśniał Simon Anderson.

Nowa Zelandia chroni swój ekosystem i jak zaznaczają służby, próby przywiezienia obcych gatunków "traktowane są jako bardzo poważne przestępstwa".

WIDEO - Niemcy wprowadzają kolejne obostrzenia. Czy będą regularne kontrole na granicy? Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

laf/zdr/ polsatnews.pl