Wścieklizna na Mazowszu. Potwierdzono kolejny przypadek

O drugim przypadku wścieklizny u lisa w województwie mazowieckim poinformowały w środę służby prasowe wojewody. Oba wykryto w powiecie otwockim, pierwszy w gminie Wiązowna, a drugi w gminie Kołbiel. W związku z tym część powiatów otwockiego, mińskiego oraz część warszawskich dzielnic, Wawra i Wesołej, objęto obszarem zagrożonym wścieklizną. Na tym terenie obowiązuje m.in. nakaz trzymania psów na smyczy, a kotów w zamknięciu.

Mamy 2️⃣ przypadek #wścieklizna u lisa w województwie #mazowieckim.

✅ Ponownie na terenie powiatu otwockiego, tym razem w gminie Kołbiel.

➡️ Rozporządzenie #WojewodaMazowiecki w sprawie zwalczania wścieklizny, zostanie zmienione przez powiększenie obszaru zagrożonego. — Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Siedlcach (@WSiedlcach) January 29, 2021

- Jeśli wykryliśmy dwa przypadki wścieklizny u lisów, to sądzę, że jest ich więcej - powiedział Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii Paweł Jakubczak. Jak podkreślił, problem wścieklizny wydawał się od dawna zażegnany, a powrót do zadowalającego stanu wymagać będzie kilku lat działań.

- Choroby zakaźne mają to do siebie, że niestety lubią powracać z różnych względów - zaznaczył Jakubczak.

Jak tłumaczył, ostatni przypadek wścieklizny u lista wolno żyjącego na terenie województwa wykryto ok. dziesięciu lat temu. Czynnikiem, który zawlókł wściekliznę ponownie, mogą być, jak mówił, zwierzęta, które przywieziono tu z krajów trzecich, czy też handel takimi zwierzętami, jak psy, koty, fretki zza wschodniej granicy.

Jakubczak podkreślił, że badane są jeszcze różne czynniki. Zawlec chorobę - dodał – jest "dość prosto", ale doprowadzenie sytuacji do stanu zadowalającego to kilka lat działań.

Od 2018 roku zaniechano szczepień

- Od roku 2010 szeroko walczyliśmy z tą chorobą. Później de facto ona zniknęła i mieliśmy przez wiele lat spokój. Dzięki temu mogliśmy zrezygnować z dość kosztochłonnych dla budżetu państwa szczepień lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie - podkreślił Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Wyjaśnił, że szczepień zaniechano od 2018 roku poza kilkoma wschodnimi powiatami, gdzie utrzymano je z uwagi na nieprzewidywalną sytuację epizootyczną na Białorusi.

Co do planowanych działań, zapowiedział, że w okolicach marca, gdy zima odpuści – przede wszystkim nie będzie śniegu – na terenach zagrożonych rozłożone zostaną szczepionki doustne dla lisów. Po tych tzw. doraźnych szczepieniach na przełomie kwietnia i maja przeprowadzona zostanie akcja zrzutu szczepionki, obejmująca ok. 20 powiatów Mazowsza, dokonywana z samolotów. "Szczepienia to tak naprawdę jedyna sensowna i logiczna metoda walki ze wścieklizną u lisów wolno żyjących" – wyjaśnił Jakubczak.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii zwrócił uwagę, że przypadki wścieklizny wykryto w dwóch różnych częściach powiatu otwockiego. Zapytany, czy można się spodziewać, że jest ich więcej, odparł: "byłbym niepoprawnym optymistą, gdybym powiedział, że nie".

ZOBACZ: Wścieklizna w Warszawie i okolicach. Wprowadzono restrykcje dla właścicieli zwierząt

Wyjaśnił, że o ile w pierwszym przypadku lis był charłaczy, długo chorował i został zagryziony przez psa, to w drugim lis był w dobrej kondycji i chorował raczej krótko. - Stąd należałoby wyciągnąć taki wniosek, że jednak dochodzi w środowisku do zakażeń - dodał.

Odpowiedź na to pytanie, jak zastrzegł Jakubczak, przyniesie jednak zrzut szczepionki. - Akcja szczepień wiąże się później z przeprowadzeniem odstrzału diagnostycznego. Będziemy odstrzeliwać adekwatną liczbę lisów celem określenia stopnia przyjęcia szczepionki i określenia poziomu przeciwciał. Wtedy zobaczymy, czy szczepienia są skuteczne, na ile są skuteczne, jak duży odsetek lisów podjął szczepionkę - wskazał.

Jeśli nic się nie wydarzy – wyjaśnił ponadto Wojewódzki Lekarz Weterynarii – obszary zagrożone będą utrzymywane przez trzy miesiące. Jak tłumaczył, należy w nich za wszelką cenę unikać kontaktu z potencjalnie zakażonymi zwierzętami. Chory lis - podkreślił - zachowuje się anormalnie, może nie bać się ludzi, a nawet być agresywny, z pyska zaś może mu ciec piana. Jakubczak zaakcentował, że bardzo ważne jest też zaszczepienie zwierząt domowych. Jak przypomniał, w przypadku psów jest obowiązkowe, a kotów – zalecane.

W razie podejrzenia zakażenia wścieklizną należy zwrócić się w trybie pilnym do lekarza pierwszego kontaktu. - W przypadku pogryzienia przez zwierzę dzikie – czy pogryzienia przez zwierzę domowe, jeżeli zwierzę jest nieszczepione – trzeba podjąć profilaktykę, jeżeli chodzi o zapobieganie rozwojowi wścieklizny w organizmie człowieka. Lekarz pierwszego kontaktu będzie wiedział, co ma z tym robić - wyjaśnił Jakubczak.

Wojewódzki Lekarz Weterynarii poinformował też, że z uwagi na wściekliznę w strefach zagrożonych obowiązuje zakaz polowań – poza polowaniem na dziki, które są odstrzeliwane ze względu na ASF. - Chcemy spróbować utrzymać tę jednostkę chorobową (wściekliznę - PAP) na jak najmniejszym obszarze, a zmasowane akcje polowań wydaje nam się, że nie będą służyć utrzymywaniu tego w powiecie otwockim, a wręcz przeciwnie - wyjaśnił Jakubczak

WIDEO - List gończy po napadzie na konwój. Łupem złodziei miało paść ok. 3 mln zł Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

emi/ polsatnews.pl/ PAP