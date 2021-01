Przemycali ludzi w chłodni. Czterech mężczyzn skazanych za nieumyślne zabójstwo 39 Wietnamczyków

Pochodzący z Irlandii organizator przemytu ludzi, 41-letni Ronald Hughes, który na rozprawie w sierpniu ubiegłego roku przyznał się do 39 zarzutów nieumyślnego zabójstwa, został skazany na 20 lat więzienia, a jego wspólnik 43-letni Gheorghe Nica, Rumun mieszkający w Wielkiej Brytanii, usłyszał wyrok 27 lat więzienia.

Maurice Robinson, kierowca ciężarówki z kontenerem-chłodnią, w którym znaleziono ciała Wietnamczyków, został skazany na 13 lat i 4 miesiące więzienia.

24-letni Eamon Harrisson, który dowiózł ciężarówkę do Zeebrugge w Belgii, skąd następnie promem kontener popłynął do Wielkiej Brytanii, dostał karę 18 lat więzienia.

Zmarli w wyniku wychłodzenia

Sprawa dotyczyła wydarzenia z nocy z 22 na 23 października 2019 roku, gdy na terenie parku przemysłowego w Grays na wschód od Londynu w kontenerze-chłodni na naczepie ciężarówki odkryto ciała 31 mężczyzn i ośmiu kobiet, w tym 10 nastolatków. Wszyscy zmarli byli Wietnamczykami.

