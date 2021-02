Powrót zimy. Synoptyk: już tej nocy odczujemy arktyczne mrozy 04.02.2021, 18:55 Polska

W nocy z czwartku na piątek na Suwalszczyźnie, Podlasiu oraz we wschodnich rejonach Warmii i Mazur termometry pokażą -15 st. C, a w Warszawie -8 st. C