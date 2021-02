Dostawa szczepionki AstraZeneca. "Do końca lutego ponad milion dawek"

W najbliższą sobotę 6 lutego trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki od firmy AstraZeneca, ok. 120 tys. dawek - poinformował w czwartek szef KPRM Michał Dworczyk.

Pełnomocnik rządu ds. szczepień Michał Dworczyk przekazał, że w przyszłym tygodniu rozpoczną się szczepienia nauczycieli, którzy pracują obecnie w szkołach w systemie stacjonarnym, w przedszkolach i opiekunów w żłobkach.

ZOBACZ: Mutacje koronawirusa. "Na całym świecie jest ich ok. 4000"

"W najbliższą sobotę 6 lutego trafi do Polski pierwsza dostawa szczepionki firmy AstraZeneca, ok. 120 tys. dawek" - podał Dworczyk. Przekazał też, że do końca lutego – zgodnie z dokumentami przesłanymi przez firmę – do Polski powinno trafić łącznie około miliona sztuk szczepionki firmy AstraZeneca.

Następne dostawy zaplanowano na 10, 17 i 28 lutego. Zaznaczył, że pierwsza z dostaw będzie najmniejsza, natomiast ostatnia będzie liczyć ponad pół miliona dawek.

Rada Medyczna przy premierze rekomenduje szczepienia u osób zakwalifikowanych w Narodowym Programie Szczepień do grupy Ic, m.in. nauczycieli poniżej 60 lat, preparatem firmy AstraZeneca. Nauczycieli - powyżej 60 lat - Rada zaleciła szczepić zarejestrowanymi preparatami Pfizer/BioNTech i Moderny.

WIDEO - Oskarżyła przyjaciela o gwałt. Sąd skazał ją na 3 lata więzienia Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

bas/ PAP