Mutacje koronawirusa. "Na całym świecie jest ich ok. 4000"

- Jest bardzo mało prawdopodobne, że obecna szczepionka nie będzie skuteczna w przypadku wariantów, czy to w Kent czy innych, zwłaszcza jeśli chodzi o zapobieganie ciężkiemu przebiegowi choroby Covid-19­ i hospitalizacji - powiedział telewizji Sky wiceminister odpowiedzialny za program szczepień przeciw Covid-19.

- Wszyscy producenci - Pfizer-BioNTech, Moderna, Oxford-AstraZeneca i inni - sprawdzają, jak mogą poprawić swoją szczepionkę, aby upewnić się, że jesteśmy gotowi na każdy wariant (koronawirusa) - na świecie jest ich teraz około 4000 - dodał wiceminister.

Co ze szczepionkami?

I tak np. udoskonalona wersja szczepionki Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmy AstraZeneca, zapobiegająca nowym wariantom koronawirusa, może być gotowa przed jesienią. Poinformował o tym w środę prof. Andy Pollard, szef zespołu, który opracował szczepionkę.

Naukowcy uważają, że wszystkie szczepionki przeciw Covid-19 zachodniej produkcji, które do tej pory zostały dopuszczone do użytku, działają także na nowe warianty koronawirusa, choć ich skuteczność może być mniejsza. Największe obawy budzi obecnie wariant południowoafrykański, który wykazuje oznaki świadczące o tym, że jest zdolny do uniknięcia części ochronnego działania szczepionek. Zarazem jednak naukowcy wskazują, że dostosowanie istniejących szczepionek do nowych wariantów wirusa będzie dość proste i szybkie, bo tak samo dzieje się co roku z nowymi wariantami grypy.