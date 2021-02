Polka zapowiada atak na szczyt K2. Liczy na okno pogodowe

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie Magdalena Gorzkowska podejmie próbę wejścia na szczyt K2 (8611 m n.p.m.) w Karakorum. Ostatnie dwa tygodnie polska himalaistka spędziła w bazie, czekając na poprawę pogody. Teraz przekazała, że 1 lutego warunki wreszcie się poprawiły i w najbliższych dniach dojdzie do ataku szczytowego.

- Na horyzoncie okno pogodowe i postanowiliśmy je wykorzystać. Dzisiaj wyruszamy z bazy do obozu pierwszego, jutro idziemy do obozu drugiego i w nocy z 4 na 5 lutego będziemy atakować szczyt. Praktycznie z obozu drugiego, z przerwą w obozie trzecim, idziemy prosto na wierzchołek i najważniejsze, to zejść - powiedziała Polka.

Atak możliwy w piątek?

"Wyklarowało nam się okno pogodowe" - napisała w poniedziałek na Facebooku Gorzkowska. Przyznała, że w niedzielę czuła się źle i miała problemy zdrowotne. "Cały dzień spędziłam na wymiotowaniu. Dziś czuję się lepiej i powoli dochodzę do siebie" - poinformowała.

Podała także planowany harmonogram ataku. We wtorek Polka zamierza osiągnąć obóz I na wysokości 6070 m n.p.m., w środę planuje dotarcie do obozu II (6550 m n.p.m.), a w czwartek do III (7300 m n.p.m.). Po odpoczynku w obozie trzecim polska himalaistka chce wejście na drugi co do wysokości szczyt Ziemi z pominięciem obozu czwartego.

"To wszystko, to tylko liczby, co nieco może ulec zmianie. Najważniejsze jest dla mnie zdrowie i bezpieczeństwo" - dodała Gorzkowska.

Lekkoatletka na ośmiotysięcznikach

Magdalena Gorzkowska jest byłą zawodową lekkoatletką. Była mistrzynią Polski na 400 m, uczestniczyła w igrzyskach olimpijskich w Londynie (2012), cztery lata później w sztafecie 4x400 zdobyła srebrny medal halowych mistrzostw świata w Portland.

28-letnia Gorzkowska, która realizuje projekt zdobycia Korony Himalajów i Karakorum, wspięła się do tej pory trzy ośmiotysięczniki: Mount Everest (2018 r.), Makalu i Manaslu (obydwa w 2019 r.). W Karakorum Polka przebywa w ramach międzynarodowej wyprawy na K2 organizowanej przez agencję Seven Summit Treks.

Wraz z Gorzkowską w wyprawie bierze udział inny Polak, Oswald Rodrigo Pereira, prawnik, dziennikarz, filmowiec i ultramaratończyk.

Szczyt zdobyty bez tlenu



K2 w Karakorum, drugi pod względem wysokości szczyt świata, był jedynym z 14 ośmiotysięczników, na którym zimą nie stanął człowiek. Polka swoim wejściem zamierzała dołączyć go do 10 spośród 14 ośmiotysięczników, które biało-czerwoni zdobyli jako pierwsi w świecie. Jednak w sobotę 16 stycznia wejścia na wierzchołek dokonało 10 Nepalczyków. W ataku szczytowym wzięli udział: Nirmal Purja, Gelje Sherpa, Mingma David Sherpa, Mingma Gaylje, Sona Sherpa, Mingma Tenzi Sherpa, Pem Chhiri Sherpa, Dawa Temba Sherpa, Kili Pemba Sherpa i Dawa Tenjing Sherpa.

ZOBACZ: Nirmal Purja zdobył K2 bez użycia tlenu. "Zadanie wykonane"



"Ramię w ramię, szliśmy razem na szczyt, śpiewając hymn nepalski. Wszyscy zatrzymaliśmy się około 10 metrów przed osiągnięciem szczytu, aby zrobić ostatnie kroki razem jako zespół, aby zaznaczyć ten historyczny wyczyn" - napisał w mediach społecznościowych Nirmal Purja, kierownik wyprawy Seven Summit Treks.

Nepalczyk oświadczył także, że w czasie zdobywania szczytu nie używał tlenu z butli.

hlk/grz/ Polsat News, polsatnews.pl