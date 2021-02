List gończy po napadzie na konwój. Łupem złodziei miało paść ok. 3 mln zł [WIDEO]

Prokuratura w Łodzi wydała list gończy za poszukiwanym obywatelem Gruzji Besiki Shengalia. 37-latek jest podejrzewany o dokonanie napadu rabunkowego na konwój z pieniędzmi, do którego doszło w Łodzi 16 stycznia. Grozi mu do 12 lat więzienia. Polsat News dotarł do nagrania z napadu.