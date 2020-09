Policja wystawiła list gończy. Szukają sprawcy śmiertelnego wypadku

Rafał Hejser poszukiwany jest przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Złotowie, na podstawie listu gończego wydanego przez tamtejszy sąd rejonowy.

Ściga go policja

"Poszukiwany w dniu 28 sierpnia 2020 roku spowodował wypadek drogowy, w którym śmierć na miejscu poniosła 20-letnia mieszkanka powiatu złotowskiego. 32-letni mieszkaniec gminy Zakrzewo zaraz po zdarzeniu zbiegł z miejsca wypadku i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości, dlatego wydano za nim list gończy" – podała policja.

www.zlotow.policja.gov.pl Opublikowano wizerunek poszukiwanego mężczyzny

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu poszukiwanego, proszone są o kontakt telefoniczny z dyżurnym KPP w Złotowie pod numerem 47 77 43 200 lub z policjantami Wydziału Kryminalnego tej komendy pod numerem 47 77 43 270 w godz. 7.30-15.30.

Policja przypomniała, że za ukrywanie poszukiwanego lub pomaganie mu w ucieczce grozi kara pozbawienia wolności do lat 5. "Równocześnie informujemy o zapewnieniu zachowania tajemnicy co do danych osoby przekazującej informacje" – zaznaczyła policja.

