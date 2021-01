Kolejne opóźnienia w dostawach szczepionek mogą zakłócić harmonogram szczepień. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk powiedział w Polsat News, że druga dawka szczepionki jest zagwarantowana dla wszystkich zaszczepionych. Minister edukacji zapowiedział program wspierania dzieci i młodzieży po powrocie do szkół. Portugalia zmuszona była wysłać chorych na COVID-19 do szpitali w Hiszpanii.

Prawie 5 tys. nowych zakażeń, 98 zgonów

"Mamy 4706 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa" - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia. Nie żyje 98 kolejnych osób. Od początku epidemii zakaziło się 1 mln 508 tys. 674 osób. Do tej pory z powodu COVID-19 zmarły 37 tys. 82 osoby.

W niedzielę poinformowano o 4706 nowych przypadkach koronawirusa;

Zmarło 98 kolejnych osób;

Z powodu COVID-19 zmarło 27 osób;

Z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 71 osób;

Od początku epidemii zaraziły się 1 mln 508 tys. 674 osoby;

Najwięcej zakażeń jest w woj.: mazowieckim (765), wielkopolskim (478), pomorskim (449);

W szpitalach przebywa 13 tys. 339 osób;

1388 pacjentów jest pod respiratorami;

Na kwarantannie – jak przekazało ministerstwo – przebywa 162 tys. 805 osób;

Wyzdrowiało dotąd 1 mln 270 tys. 467 chorych na COVID-19;

W Polsce wykonano dotąd 1 mln 156 tys. 931 szczepień przeciw COVID-19;

Odnotowano 863 niepożądane odczyny;

Zutylizowano 2486 dawek szczepionki.

Zaległa dostawa szczepionek Moderny dotarła do Polski

- Dostawa szczepionki Moderna przyjechała do Polski - przekazał Polsat News szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski.

Opóźniona dostawa miała dotrzeć do Polski w ostatni wtorek;

Według nieoficjalnych informacji chodzi o 42 tys. dawek.;

Pierwszych 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia;

Reporter Polsat News Adam Malik ustalił, że szczepionki dotarły w niedzielę ok. 4:00 rano;

Trafiły do miejscowości Wąwał pod Tomaszowem Mazowieckim, gdzie znajduje się Agencja Rezerw Materiałowych.

W piątek szef ARM poinformował, że Moderna zmniejszy dostawę szczepionki do Polski o 25 proc.

Dr Grzesiowski: co weekend wirus ma wolne

Nie ma w tej chwili żadnych danych, które by mówiły o większym spadku zakażeń - wskazał dr Paweł Grzesiowski, ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej do spraw COVID-19. - Jak co weekend wirus ma wolne, ale nie w rzeczywistości, tylko w statystykach - dodał.

Przy ocenie sytuacji epidemicznej nie należy brać pod uwagę danych jednodniowych;

Dane jednodniowe z weekendu są zaniżone;

"Jest mniej testów, mniej otwartych przychodni, mniej laboratoriów";

"Wydaje się, że na podstawie zgonów mamy co najmniej dwukrotne niedoszacowanie liczby zakażeń dziennych";

Galerie handlowe nie są miejscem intensywnego rozprzestrzeniania się wirusa - twierdzi Grzesiowski.

Czarnek: po powrocie do szkół wsparcie dla dzieci i młodzieży

Pracujemy nad czterema programami wspomagającymi dzieci i młodzież tuż po pandemii koronawirusa i powrocie ich do szkoły - poinformował minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Programy mają dotyczyć kwestii zdrowia psychicznego, fizycznego, problemów okulistycznych i nadrabiania braków w edukacji;

Ma to ograniczyć negatywne skutki spowodowane nauką zdalną;

Przygotowywana jest diagnoza psychologiczna;

Będą dodatkowe zajęcia sportowe;

Opracowywany jest program badania wzroku;

Będą dodatkowe zajęcia z poszczególnych przedmiotów;

Cztery "filary" sfinansuje ministerstwo.

Eksperci WHO na targu w Wuhan. Stamtąd pochodzi koronawirus

Naukowcy z międzynarodowego zespołu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), którego zadaniem jest zbadanie genezy pandemii koronawirusa, w niedzielę w eskorcie policji odwiedzili targ żywności w chińskim mieście Wuhan, gdzie w grudniu 2019 roku pojawiły się pierwsze przypadki zakażenia.

Targ w Wuhan jest zamknięty od stycznia 2020 roku;

Eksperci WHO nie chcieli rozmawiać z dziennikarzami;

Inspekcja odbyła się w asyście policji;

Według AFP Chiny kwestionują wybuch epidemii w tym miejscu;

Oficjalna narracja kwestionuje także pochodzenie pandemii z Chin;

Eksperci udali się do szpitala Jinyintan, gdzie trafili pierwsi pacjenci;

Specjaliści musieli przejść obowiązkową kwarantannę;

W styczniu w Chinach wykryto ponad 2 tys. zakażeń;

Zmarły 2 osoby chore na COVID-19.

Lockdown w australijskim Perth





W Perth na południowym zachodzie Australii rozpoczyna się w niedzielę pięciodniowy lockdown po wykryciu pierwszego od 10 miesięcy lokalnego przypadku zakażenia koronawirusem - poinformowały miejscowe władze.

Od niedzielnego wieczora około 2 mln mieszkańców musi zostać w domach;

Powrót do szkół zaplanowany na poniedziałek przełożono;

Można wyjść wyłącznie do pracy, po podstawowe zakupy, do lekarza i krótki spacer;

"Naszą polityką jest szybka i zdecydowana reakcja" - podały władze;

Zakażoną osobą jest ochroniarz pracujący w hotelu;

Mieszkają tam osoby skierowane na kwarantannę;

Zaraził się od podróżnego, który ma wariant z Wielkiej Brytanii;

W Australii było mniej niż 29 tys. przypadków koronawirusa;

Zmarło 909 osób z COVID-19.

Portugalia: paraliż służby zdrowia

Chorzy na COVID-19 Portugalczycy mieszkający w strefie przygranicznej są kierowani do szpitali w Hiszpanii - poinformowały w niedzielę służby medyczne hiszpańskiego regionu Galicja.

Paraliż służby zdrowia w Portugalii;

Chorzy z Galicji kierowani są do Hiszpanii;

Pomoc deklaruje Austria;

Pomóc mają także niemieccy lekarze wojskowi;

Na OIOM-ach przebywa 858 chorych;

Ostatniej doby zmarło na COVID-19 303 zakażonych;

Odnotowano 9,5 nowych zakażeń koronawirusem;

W sumie liczba zakażonych osiągnęła 720,5 tys.;

Zmarło w sumie 12,4 tys. chorych.

WIDEO DNIA: Skończyły się rezerwy szczepionek - Dworczyk o opóźnieniach

Firmy farmaceutyczne Pfizer i Moderna opóźniły lub ograniczyły dostawy szczepionek na COVID-19, a kolejna - Astra Zeneca - chce zredukować dostawy o 70 proc.

- Dzięki strategii, którą przyjęliśmy na początku realizacji programu szczepień, nie zmieniamy naszych założeń. Do końca pierwszego kwartału chcemy zaszczepić około 3 mln osób - powiedział szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk w Polsat News. - Musieliśmy modyfikować harmonogram szczepień ze względu na opóźnienia i zmniejszenie dostaw zarówno przez koncern Pfizer jak i Moderna - dodał.

Odniósł się także do zapowiadanego opóźnienia i zmniejszenia dostaw z firmy Astra Zeneca. - Zakładaliśmy, że składane wcześniej przez tę firmę deklaracje mogą okazać się zbyt optymistyczne i jesteśmy na to przygotowani. Nie wpłynie to na zakładany przez nas harmonogram - powiedział Dworczyk. Dodał, że każdy zaszczepiony pierwszą dawką ma zagwarantowaną drugą dawkę szczepionki. Przyznał jednak, że rezerwy już się skończyły. A kolejne opóźnienia i redukcje musiałyby wpłynąć na harmonogram.

- Musielibyśmy część umówionych już szczepień seniorów odwoływać - przyznał. Dodał, że dotąd spowolnione zostały jedynie szczepienia grupy "0", w której szczepiony jest m.in. personel medyczny. - Według mojej wiedzy szczepienia seniorów nie były jak dotąd odwoływane - powiedział Dworczyk.

