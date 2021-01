Zaległa dostawa szczepionek Moderny dotarła do Polski

- Dostawa szczepionki Moderna trafiła do Polski - przekazał Polsat News szef Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski. Chodzi o opóźnioną dostawę, która miała dotrzeć do Polski w ostatni wtorek. Według nieoficjalnych informacji chodzi o 42 tys. dawek.

Pierwsze 29 tys. szczepionek Moderny dotarło do Polski 12 stycznia. Ich kolejna pula miała trafić do Polski w ostatni wtorek. Szef ARM poinformował jednak, że dostawa została wstrzymana.

Z informacji radia RMF FM wynika, że do Polski sprowadzono 42 tys. nowych dawek.

300 tys. zamiast 400 tys.

W piątek szef ARM poinformował, że Moderna zmniejszy dostawę szczepionki do Polski o 25 proc.

- To oznacza kolejne, duże problemy w dostawach szczepionek do Polski. To oznacza dla nas również konieczność zweryfikowania harmonogramu szczepień i stawia nas w bardzo niekomfortowej sytuacji - poinformował Kuczmierowski.

W lutym do Polski miało trafić 400 tys. dawek szczepionki Moderny. Oznacza to zatem, że dostarczonych zostanie ich 300 tys.

Ograniczenie dostaw oznacza konieczność zmodyfikowania Narodowego Programu Szczepień i harmonogramu szczepień - wynika ze słów prezesa ARM. - Na pewno wszystkie osoby zaszczepione pierwsza dawkę będą miały dostęp do drugiej dawki. W przypadku kolejnych seniorów i osób z grupy zero zmniejszymy tempo szczepień. W najbliższych dniach zmiany te będą komunikowane - poinformował.

Prezes ARM dodał, że takie same ograniczenia dotykają innych krajów Unii Europejskiej. "Jest to sytuacja, której nie akceptujemy i nie rozumiemy" - podkreślił.

Kuczmierowski przypomniał, że w pierwszym kwartale Moderna miała dostarczyć do Polski 840 tys. dawek.

bas/prz/ Polsat News