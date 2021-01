Kolejna restauracja otwarta w Poznaniu. Od poniedziałku ma ich być 57

- Otwieramy się dla każdego i zapraszamy każdego. Mamy dosyć powolnej śmierci tego w co wkładamy całe nasze serca – powiedział w niedzielę po południu Natan Idczak z restauracji "Pierożek i Kompocik" w Poznaniu, która wbrew obostrzeniom zaczęła obsługiwać klientów w swoim lokalu.

Idczak dodał, że dotychczasowe dochody firmy z serwowania dań na wynos stanowią około 10 proc. zysku, jaki lokal przynosił przed lockdownem. - Już nie dajemy rady - zaznaczył.

Otwarcie lokalu na ul. Półwiejskiej było symboliczną inauguracją akcji "poznańskie veto" organizowanej przez Poznańską Izbę Gastronomii. Jej prezes Piotr Częstochowski przekazał, że w poniedziałek w całym mieście otwartych ma być łącznie 57 lokali. - Są to nie tylko restauracje, ale jest też kilka klubów, pubów, więc jest to szeroko rozumiana gastronomia - powiedział.

"To państwo nas okłamuje"

Przyznał, że obecnie w całym mieście otwartych dla klientów jest obecnie około 10 obiektów, których nazw nie chciał podać. "To były knajpy, które były gotowe, nie mogły czekać i otworzyły się przed pierwszym lutego. Od jutra ruszają kolejne" – zaznaczył przedsiębiorca.

Częstochowski podkreślił, że przedsiębiorcy, którzy mają obecnie 300-400 tys. zł długów nie obawiają się grożących im kar administracyjnych sięgających 30 tys. zł.

- To jest dopiero początek naszych działań. My się nie ugniemy. Nie przestraszycie nas mandatami. Jesteśmy gotowi na wszystkich, na kominiarzy, strażaków, policjantów, sanepid – zapraszamy. Drzwi są szeroko otwarte również dla was. Możecie usiąść i smacznie u nas zjeść, jak normalni ludzie – mówił do zebranych na inauguracji akcji.

Ocenił, że działania restauratorów otwierających swoje lokale są legalne. - To państwo nas okłamuje, to państwo łamie prawo. Od wszystkiego się odwołamy. (…) Według premiera Morawieckiego i jego zapewnień sprzed kilku tygodni oraz liczby zachorowań, która też jest wątpliwa, w którą nie do końca wierzymy, już dawno powinniśmy być w strefie żółtej. Strefy żółtej nie ma. Zostaliśmy po prostu po raz kolejny okłamani – powiedział.

Policja nie interweniowała

Częstochowski zwrócił uwagę, że klienci w restauracjach nie mogą siedzieć przy co drugim stoliku, a jednocześnie otwarte pozostają sklepy wielkopowierzchniowe. Zwracając się do rządzących zaznaczył, że latem ub. roku restauratorzy przygotowywali się do spełnienia wymogów przyjmowania gości w reżimie sanitarnym. - Chcieliśmy dialogu. I co wy robiliście tego lata? Jak wy się przygotowywaliście? Wyborami się zajmowaliście. A nikt nie myślał o nas – zaznaczył.

Restaurator Jakub Wilczyński ocenił, że rządzący utrzymują zakaz normalnej obsługi klientów w gastronomii, bo restauratorzy płacą 8 proc. stawki VAT. "To jest nieopłacalne dla nich. My nie mamy tak dużego lobby jak chociażby branża handlowa" – powiedział. W czasie swojego przemówienia Wilczyński podarł plakat z wizerunkiem premiera Morawickiego.

W trakcie inauguracji akcji i otwierania dla klientów restauracji "Pierożek i Kompocik" nie interweniowała policja ani służby sanitarne.

Rzecznik prasowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Poznaniu Cyryla Staszewska przekazała w niedzielę PAP, że do tej pory sanepid wszczął postępowania ws. otwarcia łącznie trzech restauracji i kawiarni na terenie miasta.

Sanepid zamknął klub taneczny

W czasie piątkowych i sobotnich kontroli lokali gastronomicznych i klubów nocnych sanepid potwierdził otwarcie klubu tanecznego przy ul. Paderewskiego.

- Kontrola została przeprowadzona w asyście policji. Pozostawiono właścicielom decyzję zamykającą lokal. Co do dalszych działań i czynności - decyzje będą podejmowane w poniedziałek - powiedziała Staszewska.

Właściciele po kontroli poinformowali, że decyzja inspekcji o zamknięciu lokalu została nieprawidłowo doręczona. "Klub podejmie wszelkie prawem przewidziane środki i działania celem obrony swoich praw oraz w trosce o praworządność w Polsce. Podkreślamy, że Sanepid w czasie kontroli nie stwierdził naruszenia wymagań sanitarnych. Mimo tego oddziały Policji podejmują nieuzasadnione działania siłowe. Sprzeciwiamy się temu stanowczo" - napisano w oświadczeniu.

Lokal przy ul. Paderewskiego reklamował sobotnią imprezę jako spotkanie dla ograniczonej liczby osób posiadających rezerwacje. Podkreślono, że klub będzie działał "w największym reżimie sanitarnym i zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego". Wnętrze miało być dezynfekowane w trakcie spotkania, a lokal miał być wyposażony w dozowniki z płynem do dezynfekcji. "Na terenie klubu obowiązuje nakaz noszenia maseczek. My jako klub nie mamy uprawnień do egzekwowania tego nakazu. Maseczki będą czekały w kasie klubu" - informowali właściciele.

bas/hlk/ PAP