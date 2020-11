Protest branży gastronomicznej. "Czarna polewka dla rządu"

Jest nowe rozporządzenie dotyczące funkcjonowania restauracji i barów. Zgodnie z przepisami mają być one zamknięte nie przez dwa tygodnie, ale do odwołania. Jak na razie lokale mogą serwować posiłki tylko na wynos. W Łodzi i w kilkunastu innych polskich miastach trwa protest przedstawicieli branży gastronomicznej.

- Część restauratorów przeszła całkowicie do serwowania posiłków na wynos i na dowóz, inni zdecydowali się zawiesić działalność do odwołania, jeszcze inni z końcem października zdecydowali się zamknąć swoje lokale - mówił reporter Polsat News Michał Banaś.

W Łodzi, podobnie jak w innych polskich miastach, trwa we wtorek protest branży gastronomicznej, która kieruje do rządu konkretne postulaty.

Wideo: protest branży gastronomicznej przeciwko przedłużeniu obostrzeń

- Postulaty, jakie przekażemy dzisiaj na ręce premiera to przedstawienie merytorycznego planu wychodzenia z kryzys dla gastronomii na najbliższe 6 miesięcy - powiedział Andrzej Jackowiak, koordynator łódzkiego protestu.

Przedstawiono listę postulatów

Wśród postulatów jest zwolnienie ze składek na ubezpieczenie społeczne wszystkich przedsiębiorców oraz osób pracujących w gastronomii, wprowadzenie stałego, jednolitego VAT 8 proc. na wszystkie produkty, żywność, napoje i usługi gastronomiczne, stworzenia funduszu wsparcia gastronomii na wzór fundusz dla kultury oraz wprowadzenie tarczy antykryzysowej dla gastronomii na wzór tarczy dla turystyki.

- Zamknięcie stało się z dnia na dzień. Nikt nie był na to przygotowany. Powstały problemy z zapasami magazynowymi. Tysiące ludzi zostało bez pracy. Dowóz, catering dotyczy małego procenta lokali gastronomicznych. To także stwarza problemy, bo do dowozów trzeba mieć grupę zaufanych odbiorców, środki transportu, których z dnia na dzień się nie nabędzie - wymieniał Jackowiak.

Wtorkowy protest trwa w 17 polskich miastach.

Zapowiedzi rządu

- Znajdujemy się w decydującym momencie walki z epidemią. Idziemy wąską ścieżką między niekontrolowanym wybuchem epidemii, a zapaścią gospodarczą - mówił z końcem października premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu zapowiedział wówczas wsparcie m.in. dla branży gastronomicznej, rozrywkowej i fitness.

Chodzi m.in. o zwolnienie ze składek ZUS za listopad, postojowe i bezzwrotne dotacje w wysokości 5 tys. złotych. - Znalezienie właściwej ścieżki po środku jest kluczem do szybkiego odbicia gospodarczego w najbliższej przyszłości - powiedział szef rządu.

- Wirus nie pozostawia wiele pola manewru, dlatego wszystkie przedsiębiorstwa, które zostaną dotknięte i zostają dotknięte tym rygorem, obostrzeniami, które wdrożyliśmy, chcemy, by zostały również objęte programem wsparcia - podkreślił premier.

Wsparcie dla branż

Tarcza Branżowa skierowana jest dla branż gastronomicznej, rozrywkowej, zajmującej się zdrowiem fizycznym (siłowniami, fitnessem, sportem), a także do przedsiębiorstw zajmujących się sprzedażą detaliczną.

Zaproponowane rozwiązania - zwolnienie ze składek, postojowe, dotacje - dotyczą firm, których przychody zmniejszyły się o 40 proc. rok do roku. Premier zaznaczył, że pomoc dotyczy jedynie listopada, ale może zostać rozszerzona na kolejne miesiące.

Pracodawcy z branż najbardziej dotkniętych epidemią będą mieli odroczoną płatność zaliczek na PIT pobranych od ich pracowników. Wpłata zaliczek za październik, listopad i grudzień będzie przesunięta o pół roku. Z wyliczeń rządu wynika, że dzięki takim rozwiązaniom, na kontach firm pozostanie ok. 300 mln złotych.

Wsparcie w ramach #TarczaBranżowa to:

✅ zwolnienie ze składek ZUS za listopad

✅ postojowe w listopadzie

✅ 5 tysięcy złotych dotacji



Wsparcie w ramach #TarczaBranżowa to:

✅ zwolnienie ze składek ZUS za listopad

✅ postojowe w listopadzie

✅ 5 tysięcy złotych dotacji

➡️ #TarczaBranżowa obejmuje branże: gastronomia, rozrywka, zdrowie fizyczne i sprzedaż detaliczna.

Premier zapowiedział też zwolnienie z opłaty targowej za cały rok 2021 z rekompensatą dla samorządów.

- Życzyłbym wszystkim, żebyśmy pod koniec listopada mogli dopuścić funkcjonowanie tych przedsiębiorstw zgodnie z modelami biznesowymi, ale jeśli będzie niezbędne utrzymanie tych obostrzeń to wsparcie utrzymamy też na kolejne miesiące - zapewnił szef rządu.

- Wartość wsparcia dla przedsiębiorców to 1 mld 800 mln zł, dotyczy ponad 170 tys. firm zatrudniających prawie 400 tys. osób. Dzisiaj widzimy, że musimy znaleźć sposób funkcjonowania branż w sytuacji ograniczenia funkcjonowania biznesu - przekazał Morawiecki.

Polska w czerwonej strefie

W związku z nasileniem się epidemii koronawirusa od soboty, 24 października, cała Polska znalazła się w czerwonej strefie. Ograniczenia objęły m.in. lokale gastronomiczne, które mogą świadczyć tylko usługi na wynos oraz na dowóz.

Zawieszona jest działalność basenów, aquaparków, siłowni. Zakazana jest też organizacja imprez okolicznościowych, wesel, konsolacji, komunii, konsolacji i innych uroczystości rodzinnych oraz przyjęć okolicznościowych. Kluby nocne, dyskoteki, z wyłączeniem sportowych klubów tanecznych i szkół tańca, obowiązuje także zawieszenie działalności. Zakazem objęto również wesołe miasteczka, parki rozrywki lub parki rekreacyjne.

msl/prz/ Polsat News