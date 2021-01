Wybuch przed ambasadą Izraela w Indiach. "Incydent terrorystyczny"

W wyniku wybuchu nikt nie ucierpiał, a budynek placówki pozostał nietknięty. Uszkodzone zostały jedynie trzy samochody, zaparkowane w pobliżu ambasady.

Informacje te potwierdziło ministerstwo spraw zagranicznych Izraela. Resort podał w oświadczeniu, że "nie ma ofiar i nic się nie stało z budynkiem. Wszyscy izraelscy dyplomaci i pracownicy ambasady są cali i zdrowi".

