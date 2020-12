Paryska prokuratura zażądała we wtorek 30 lat więzienia dla Hayat Boumeddiene, partnerki terrorysty Amedy Coulibaly’ego. Uznano, że kobieta odegrała "ważną rolę" w przygotowaniu ataków terrorystycznych we Francji w 2015 roku i w propagandzie Państwa Islamskiego (IS).