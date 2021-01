Zginął jeden z przywódców Państwa Islamskiego. Był "zastępcą kalifa"

"Nasze bohaterskie siły zbrojne wyeliminowały przywódcę Państwa Islamskiego Abu Jasera Al-Issawiego w ramach operacji kierowanej przez wywiad" - napisał na Twitterze szef rządu.

We promised and fulfilled. I gave my word to pursue Daesh terrorists, we gave them a thundering response. Our heroic armed forces have eliminated Daesh commander Abu Yaser Al-Issawi as part of an intelligence-led operation.

Long live Iraq and its patriotic armed forces.