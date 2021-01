Wygrał walkę o życie z krokodylem. Otworzył jego paszczę gołymi rękami

44-letni mieszkaniec Queensland został zaatakowany przez krokodyla, kiedy pływał w Lake Placid. Gdy na miejsce przybyli ratownicy, miał rany kłute po obu stronach twarzy, ale był "bardzo, bardzo spokojny".

ZOBACZ: Rosja: udusił wilka gołymi rękoma [WIDEO]

Jeden z ratowników, Paul Sweeney, powiedział mediom, że krokodyl ugryzł 44-latka w głowę, a mężczyzna otworzył jego szczęki rękami. - W trakcie próby zabrania rąk szczęki zatrzasnęły się na palcu wskazującym - opowiadał Sweeney. "Zaledwie kilka centymetrów niżej mamy najważniejsze naczynia krwionośne. Gdyby jedno z nich zostało przebite, byłaby to zupełnie inna historia" - stwierdził.

Pływa tam od 8 lat

Dodał, że zdaniem 44-latka krokodyl miał od półtora metra do dwóch metrów długości. Australijczyk po ataku samodzielnie dopłynął do brzegu.

ZOBACZ: Krokodyl gigant schwytany w Australii. "Nigdy nie bądź beztroski"

Sweeney powiedział, że mężczyzna pływał w tej okolicy trzy razy w tygodniu od około ośmiu lat.

A "remarkably lucky" Australian man who forced a crocodile off his head by prizing open its jaws with his bare hands has managed to escape with minor injuries, paramedics said. https://t.co/7wW9iTRisG