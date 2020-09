Krokodyl gigant schwytany w Australii. "Nigdy nie bądź beztroski"

- Osobnik o długości 4,7 metra został złapany trzy lata temu w tym samym rejonie, ale w innej rzece bliżej morza - powiedział Burke, przyznając, że nie słyszał o większym okazie złowionym we Florze.

Rosnąca liczba krokodyli

Liczba krokodyli rośnie na północy Australii od czasu, gdy na początku lat 70. prawo federalne uczyniło je gatunkiem chronionym - przypomina AP.

Wildlife rangers have trapped a 14 1/2-foot saltwater crocodile at a tourist destination in Australia’s Northern Territory, the biggest caught in the area in years. The 770-pound male was caught in the Flora River at a remote nature park. https://t.co/Y3ghx4FvgO