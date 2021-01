"Kowalscy kontra Kowalscy" - komediowa nowość tej wiosny na antenie Polsatu

"Kowalscy kontra Kowalscy" to porządna dawka doskonałej zabawy. Serial opowiada o dwóch rodzinach, które teoretycznie łączy tylko popularne nazwisko, a praktycznie dzieli wszystko - od wykształcenia, statusu społecznego i finansowego, po styl życia. 17 lat temu w szpitalu dochodzi do pomyłki, w skutek której w rodzinie bogaczy wychowuje się syn ubogich Kowalskich i na odwrót - do biednych trafia dziecko bogatych. Gdy prawda wyjdzie na jaw, ponownie dojdzie do zamiany, co będzie owocowało w mnóstwo przezabawnych sytuacji dla obu rodzin.

Rozrywka w towarzystwie Kowalskich

"Kowalscy kontra Kowalscy" to genialna gra aktorska, świetnie napisane dialogi oraz trafne spostrzeżenia demaskujące ludzkie niedoskonałości - wszystko to sprawia, że czas spędzony w towarzystwie Kowalskich stanie się fantastyczną rozrywką dla całej rodziny.

Ten serial to mnóstwo śmiechu i tyle samo wzruszeń. Niewątpliwym atutem produkcji jest jego obsada. Każda kreacja aktorska została mistrzowsko przemyślana i zagrana.

W rolę majętnego Piotra Kowalskiego wciela się mistrz gatunku komediowego, Piotr Adamczyk. Jego serialową żoną Anną jest Marieta Żukowska. Biednego Henryka Kowalskiego gra Wojtek Mecwaldowski, a partneruje mu Katarzyna Kwiatkowska jako Jadzia. Paweł Wawrzecki wciela się w rolę seniora rodu Kowalskich, Zenona.

Młode pokolenie w serialu

Partneruje im młode pokolenie aktorów. W serialu zobaczymy Jakuba Zdrójkowskiego - po kilkunastu latach powracającego na antenę Polsatu, a znanego widzom z serialu "Rodzina Zastępcza Plus". Jakub gra rezolutnego Nikodema, wychowującego się w rodzinie biednych. Natomiast młody Patryk Cebulski, wciela się w rolę rozpieszczonego syna bogaczy, Janka - studenta krakowskiej Akademii Sztuk Teatralnych.

W sercach obu nastolatków zamiesza - Ela, grana przez Wiktorię Gąsiewską. Martyna Solska z kolei gra Dianę - córkę milionera, na zabój zakochaną w Nikodemie. To dla aktorki debiut na telewizyjnym ekranie.

Pierwszy sezon "Kowalscy kontra Kowalscy" liczy 20 odcinków. Serial produkuje Tako Media.

"Kowalscy kontra Kowalscy" na antenie Telewizji Polsat już od marca 2021 roku!

