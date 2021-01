Sceny najnowszego Bonda zostaną ponownie nakręcone. Powodem lokowanie produktu

Problemy z premierą "Nie czas umierać" zdają się nie mieć końca. Twórcy filmu o przygodach agenta 007 są związani umowami z producentami m.in. telefonów komórkowych, które widzimy na ekranie. Mimo, że lokowanie produktów jest czymś typowym, niektóre sceny trzeba będzie nagrać ponownie. Okazuje się, że w zw. z opóźnieniem część "gadżetów" to nie najnowsze modele, na których promocji zależy firmom.

James Bond przegrywa z koronawirusem. Premiera najnowszego filmu o agencie 007 została ponownie przeniesiona. Film o wymownym tytule "Nie czas umierać" miał ukazać się w kinach w kwietniu. Premierę przeniesiono trzeci raz. Jednak produkcji, które wciąż czekają, jest wiele, a straty filmowców rosną. Z ostatnich informacji wynika, że produkcja ma pojawić się w kinach 8 października.

- Problem w tym, że niektóre z gadżetów specjalnego agenta były najnowszymi modelami w czasie, gdy rozpoczęto nagrania. Ale zanim film trafi na ekrany po wielu opóźnieniach będzie wyglądał, jakby Daniel Craig i wszyscy pozostali członkowie obsady posługiwali się czymś, co było na rynku od wieków. Tak naprawdę nie o to chodzi w tych transakcjach z producentami sprzętu - mówi dziennikowi "The Sun" osoba z branży.

- Wielkie firmy technologiczne chcą, aby gwiazdy miały wszystkie nowe produkty, aby pomóc je promować i sprzedawać fanom. Oznacza to, że niektóre sceny będą musiały zostać zaktualizowane - wyjaśnia.

Szczegóły dotyczące kontraktów promocyjnych są trzymane w tajemnicy, ale wiadomo, że firma Nokia dostarczyła telefony, które pojawią się w filmie. Inne lukratywne oferty obejmują zegarki Omega, szampan Bollinger i obuwie Adidasa.

"To zawsze magiczne miejsce"

25. część kultowego cyklu pierwotnie miała mieć premierę w kwietniu ubiegłego roku. Na ten film i inne premiery czekają widzowie w całej Polsce.

ZOBACZ: Zaremba: zostawmy kina i teatry w spokoju, to nie tam się tłoczą

WIDEO: zła sytuacja polskich kin

Producenci filmu już dwa razy podjęli decyzję po "starannym rozważeniu i dokładnej ocenie globalnego rynku filmowego", że przeniosą premierę: najpierw na jesień ubiegłego roku, a następnie na 2 kwietnia 2021 r.

Przeciwnikiem Bonda miał być Safin, a nie koronawirus

"Nie czas umierać" to 25. część filmowego cyklu o przygodach agenta 007. W główną postać - brytyjskiego agenta wywiadu Jamesa Bonda - po raz piąty wcieli się gwiazda kina sensacyjnego Daniel Craig.

ZOBACZ: Chuck Norris pozdrawia Jerzego Owsiaka. "Robicie świetną robotę"

Tym razem jego przeciwnikiem będzie złoczyńca o imieniu Safin grany przez laureata Oscara Ramiego Maleka. W filmie wystąpią również m.in. Ana de Armas, Léa Seydoux i Ralph Fiennes.

WIDEO - Festiwal Świateł w Berlinie Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

msl/sgo/ The Sun, polsatnews.pl