James Bond przegrywa z koronawirusem. Pandemia pogrąża kina

Premiera najnowszego filmu o Bondzie z powodu pandemii została przesunięta po raz trzeci. "Nie czas umierać" ma pojawić się w kinach 8 października.

- Dla wszystkich dystrybutorów w Polsce problemem jest brak premier, które dystrybutorzy przesunęli na bliżej nieokreśloną przyszłość - mówi Aleksandra Lau-Wyzińska z MAX-FILM.

"To zawsze magiczne miejsce"

25. część kultowego cyklu pierwotnie miała mieć premierę w kwietniu ubiegłego roku. Na ten film i inne premiery czekają widzowie w całej Polsce.

- Brakuje mi po prostu takiej rozrywki, bo lubiłam ze znajomymi wychodzić - zaznacza jedna z rozmówczyń reportera "Wydarzeń".

- Kino to zawsze było takie magiczne miejsce. Nieważne, czy to był dobry film czy zły, czy poważny, czy komedia, to jednak to wspólne przeżywanie emocji było zawsze ważne. I myślę, że na tym polega ta moc kina. Nigdzie indziej popcorn, choć niektórym to przeszkadza, nie smakuje tak dobrze - podkreśla Radek Nałęcz z Muzo.fm.

Kina otwarte w Walentynki? Na to liczą operatorzy

Smaku na pewno dodaje dobry repertuar - a tego - widzowie mogą być pewni.

- Mamy trzy bardzo różne filmy, m.in. komedię akcji "Najmro. Kocha, kradnie, szanuje" - historię o Zdzisławie Najmrockim w gwiazdorskiej obsadzie - opowiada Anna Żak z Cyfrowego Polsatu (Dział Produkcji Filmowej).

Operatorzy kin, producenci i dystrybutorzy filmowi z nadzieją myślą o przyszłym miesiącu i szczególnej dacie - 14 lutego.

- Widzowie nie zawodzą i chodzą. Kina zawsze są pełne ludzi w Walentynki i, miejmy nadzieję, że 14 lutego będą otwarte. Wszyscy na to czekamy - podkreśla Żak.

Kina - te małe i duże - wciąż jednak pozostają zamknięte.

