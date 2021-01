Reżyser zorganizował w minioną sobotę cichy, samotny protest pod hasłem "Rosjo, nie bój się wolności dla Nawalnego". Przed Ambasadą Federacji Rosyjskiej w Warszawie z czasem spontanicznie pojawiło kilkadziesiąt osób.

- Dziś rano dowiedziałem się, że pojawiła się lista osób prześladowanych prawnie. Również ja jestem na tej liście, z tym, że ja mieszkam w Polsce. Są tam nazwiska osób mieszkających w Rosji m.in światowej sławy rosyjski dramaturg Wasilij Sigariew oraz sławna aktorka. Grozi im więzienie - powiedział Iwan Wyrypajew w "Nowym Dniu z Polsat News".

Wyjazd do Rosji wykluczony

Wyrypajew stanął teraz przed ogromnym dylematem. W Rosji nadal mieszka jego ojciec. Powrót do kraju oznacza dla niego co najmniej 3 lata więzienia i rozłąki z rodziną, z którą mieszka w Polsce.

- Prawdopodobnie straciłem kontakt z ojczyzną. Jeśli pojadę do Rosji, to będę zatrzymany. Żona zadzwoniła już do mnie i powiedziała, że nie mogę tam pojechać. To dla mnie bardzo przykre, bo w Rosji mam ojca, który jest starszym człowiekiem. Jeśli coś mu się stanie, to nie mam pojęcia co zrobię - przyznał reżyser.

Jego zdaniem pojawienie się listy osób oraz próba otrucia i zatrzymanie Aleksieja Nawalnego pokazuje skalę działań, do których zdolny jest Władimir Putin. - Rosją rządzi mafia - powtarza Wyrypajew.

- Ludzie wierzą Władimirowi Putinowi przez propagandę w mediach, czego przykładem jest mój 71-letni tata. Głównym tematem tam jest atak krajów zachodnich na Rosję. We wszystkich kanałach mówi się o tym, że Nawalny jest szpiegiem. To jest temat, który wszystkim poważnie wchodzi do głowy. Większość Rosjan myśli, że teraz trwa coś w rodzaju III wojny światowej - tłumaczył reżyser.

dsk/prz/ Polsat News