Zderzenie autokaru i ciężarówek na trasie S8. Ranni są przewożeni do szpitali [ZDJĘCIA]

Co najmniej osiem osób zostało rannych w zderzeniu autobusu i dwóch samochodów ciężarowych na trasie S8 niedaleko Niegowa koło Wyszkowa na Mazowszu. Przód autokaru prywatnej firmy przewożącej pasażerów do Warszawy na regularnej linii został poważnie uszkodzony. Do zdarzenia doszło około godz. 6:00 na pasie w kierunku Warszawy. [ZDJĘCIA]