25-letni kierowca zginął w wypadku, do którego doszło minionej nocy Sosnowcu; pasażerka w ciężkim stanie trafiła do szpitala. Prowadzony przez mężczyznę land rover wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Aby dostać się do ofiar zdarzenia, strażacy musieli rozcinać dach.