"Zaniechania i zaniedbania władzy". PO chce komisji śledczej ws. zakupu szczepionek

Szef PO powiedział na środowej konferencji prasowej, że nie ulega wątpliwości, iż obecna władza nie zdała egzaminu "jeśli chodzi o organizację systemu szczepień" oraz "jeśli chodzi o walkę z pandemią", co obserwujemy od marca ubiegłego roku.

- Są 3 parametry, którymi można oceniać rząd PiS. Jesteśmy na 16 miejscu w UE, jeśli chodzi o liczbę wykonywanych szczepień. Jesteśmy na 26 miejscu w UE, jeśli chodzi o liczbę wykonanych testów oraz na 2 miejscu w UE pod względem liczby zgonów - mówił Budka.

Dodał, że "dziś, najważniejszą rzeczą jest sprostać wyzwaniu, ale również rozliczyć osoby, które świadomie lub nie, ale naraziły zdrowie i życie Polaków".

"Informacja o rezygnacji z 15 mln szczepionek zmroziła Polaków"

Według niego "jest cały obszar działalności, w którym rodzą się poważne wątpliwości co do motywów działania tej władzy".

- Ostatnia informacja, która zmroziła Polaków, jest o tym, że rząd świadomie zrezygnował z 15 mln szczepionek - powiedział szef PO. Według niego, "przez to dziś, po pierwsze, skończyły się zapisy na szczepienia", ale również "proporcjonalnie zmniejszyła się liczba szczepionek, która trafiła do Polski".

Budka podkreślił, że ta sprawa musi zostać wyjaśniona, ale - jak dodał - "to jedna z wielu, które kładą cień na tej władzy".

PO chce sejmowej komisji śledczej

- Sejm powinien zająć się kompleksowym wyjaśnieniem zaniechań, zaniedbań tej władzy. (...) Nie ma rzetelnej, niezależnej prokuratury, nie ma organów, które mogłyby to wyjaśnić i dziś rozpoczynamy proces powołania sejmowej komisji śledczej - oświadczył szef PO.

Zapowiedział, że Platforma zaproponuje udział w komisji śledczej partnerom koalicyjnym oraz podpisanie wspólnego wniosku.

- Są ze mną osoby, posłowie, którzy będą naszymi przedstawicielami w komisji śledczej - jest poseł Dariusz Joński, poseł Michał Szczerba - osoby, które udowodniły swoją pracą, że są powody do tego, by cierpliwie i rzetelnie badać zaniechania tej władzy - wyjaśnił Budka.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej może być wniesiony przez Prezydium Sejmu lub co najmniej 46 posłów. Komisję śledczą powołuje oraz wybiera i odwołuje jej skład osobowy Sejm bezwzględną większością głosów.

Jest plan B

Budka, pytany przez dziennikarzy, czy - jeśli komisja nie powstanie - to rozważa powołanie zespołu parlamentarnego, przyznał, że jest to jeden z wariantów. - Jeżeli PiS zablokuje powstanie komisji śledczej, jeżeli będzie bardzo bał się tej komisji, nie będzie chciał wyjaśnień, to będziemy proponować innym klubom opozycyjnym właśnie powołanie takiego zespołu - powiedział lider PO.

ac/ Polsat News, PAP