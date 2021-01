Budka: pierwsza grupa szczepień nie dla prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych

- Wpisanie prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych do pierwszej grupy szczepień przeciw COVID-19 jest niegodziwe i niesprawiedliwe - oświadczył we wtorek lider PO Borys Budka na konferencji w Sejmie. - Żądamy od premiera Mateusza Morawieckiego wycofania się z tej decyzji - dodał polityk. Wcześniej mówił o tym w programie "Graffiti" w Polsat News.

Zgodnie z opublikowanym w ubiegły czwartek rozporządzeniem Rady Ministrów, w ostatniej fazie pierwszego etapu szczepień znajdą się m.in. żołnierze, funkcjonariusze policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, prokuratorzy i asesorzy prokuratury, funkcjonariusze CBA, SWW, SKW oraz Służby Więziennej.

Budka: "Bulwersująca decyzja premiera"

Szef PO mówił na wtorkowej konferencji prasowej, że wpisanie prokuratorów i funkcjonariuszy służb specjalnych do pierwszej grupy szczepień to "bulwersująca decyzja, która natychmiast powinna zostać zmieniona".

Zdaniem Budki, dziś najważniejsze jest, by po służbach medycznych zaszczepione zostały osoby najbardziej narażone na zachorowania, w tym m.in. pacjenci onkologiczni.

ZOBACZ: "Żeby wygrać Senat, trzeba znowu być razem". Budka o odejściu Burego

- Kategorycznie należy zażądać od premiera Morawieckiego wycofania się z tej bulwersującej decyzji. Nie może być tak, że poza kolejką są w programie szczepień ujęci prokuratorzy, czy funkcjonariusze służb specjalnych. To jest po prostu niegodziwe i niesprawiedliwe. Dlatego oczekujemy od rządu natychmiastowej zmiany tej decyzji - oświadczył lider PO.

"Prokuratorzy przed pacjentami onkologicznymi"

Wcześniej Borys Budka mówił o tym, że "prokuratorzy Ziobry i funkcjonariusze CBA" będą szczepieni przed przewlekle chorymi w programie "Graffiti" w Polsat News.

- Za karygodne uważam to, co rząd zrobił cichaczem, czyli zmianę kolejności szczepień. Nie może być tak, że przed pacjentami onkologicznymi, przed przewlekle chorymi są prokuratorzy Ziobry i funkcjonariusze CBA. Tak się nie robi, to jest nieuczciwe wobec osób, które są najbardziej potrzebujące. Seniorzy, nauczyciele, osoby przewlekle chore, a nie prokuratorzy czy przedstawiciele władzy (najpierw - red.) - powiedział Budka.

Odniósł się także do informacji "Rzeczpospolitej", która podała, że w grupie "0" szczepić się mają pracownicy firm farmaceutycznych.

ZOBACZ: Dworczyk: otrzymaliśmy harmonogram od Pfizera. Dostawy szczepionek są znacząco zmniejszone

- Jeżeli to jest prawda, jest to rzecz karygodna. Koalicja Obywatelska od samego początku mówiła, że ten program szczepień powinien być przejrzysty transparenty, ale powinien od razu zakładać poszczególne grupy, aby każdy wiedział, kiedy w przybliżeniu będzie mógł się zaszczepić. Co z tego, że każdy z nas może się zarejestrować? Może się okazać, że to szczepienie będzie za kilka lat - dodał przewodniczący PO. - W tym tempie, które rząd proponuje, to te osoby, które nie są uprzywilejowane, będą mogły się zaszczepić po kilku latach - powiedział. - To jest przeciwskuteczne, nie będzie dawało żadnego rezultatu - dodał.

WIDEO - Borys Budka w "Graffiti"

WIDEO - Wjechał w słup i zginął. Świadkowie: to był nielegalny wyścig Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

hlk/ Polsat News, polsatnews.pl, PAP