"To coś, o czym powinniśmy rozmawiać". Posłanka Lewicy o produkcji szczepionek w Polsce

Premier Mateusz Morawiecki spotkał się we wtorek rano z przedstawicielami ugrupowań parlamentarnych ws. Narodowego Programu Szczepień.

ZOBACZ: Spotkanie u premiera. "Wszyscy, poza Konfederacją, mamy wspólny cel"

Lewicę na spotkaniu reprezentowali: wiceszefowa klubu, posłanka Marcelina Zawisza oraz senator Wojciech Konieczny.

"Skupiliśmy się, niestety, na historii"

Pytana o komentarz do wtorkowej dyskusji, Zawisza odpowiedziała: skupiliśmy się, niestety, głównie na historii, na tym, jak były organizowane testy, zamawiane szczepionki.

Zawisza pytała rząd o to, co zrobił od stycznia ubiegłego roku, by móc produkować szczepionki w Polsce.

- To nie tylko moje zdanie, to zdanie naukowców i samej Polpharmy twierdzącej, że byłoby to trudne, ale nie nierealistyczne i niewyobrażalne. Gdybyśmy jako państwo podjęli działania w styczniu ubiegłego roku, by przygotować linie produkcyjne i - przynajmniej częściowo - produkować szczepionkę, byłoby inaczej. (...) Polscy producenci leków mówią, że byliby w stanie wytwarzać ją w całości. To coś, o czym powinniśmy rozmawiać - podkreśliła.

ac/ Polsat News