Prezes TVP Jacek Kurski uderza w Polsat News. Dorota Gawryluk odpowiada

Niektórzy politycy Zjednoczonej Prawicy, w tym prezes PiS Jarosław Kaczyński, są w Polsat News "wściekle zwalczani" - twierdzi prezes TVP Jacek Kurski. Jego zdaniem, gdy dojdzie do zmiany władzy w kraju, stacja upodobni się do TVN24. Dorota Gawryluk, dyrektor pionu informacji i publicystyki w Telewizji Polsat, odpowiada: - Nie dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań, zwłaszcza politycznych.