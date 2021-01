"Mamy 6 789 nowych i potwierdzonych przypadków koronawirusa w Polsce" - przekazało w środę Ministerstwo Zdrowia. Dzień wcześniej, we wtorek, były to 4 604 przypadki. Jak dodał resort, zmarło kolejnych 389 chorych na Covid-19, w tym 292 pacjentów z chorobami współistniejącymi. Oznacza to, że łączna liczba infekcji SARS-CoV-2 w naszym kraju wzrosła do 1 489 512, a zgonów - do 36 054.