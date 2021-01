Merkel chce kolejnych obostrzeń w Niemczech. "Sytuacja wymknęła się spod kontroli"

Dziennikarze dziennika "Bild" dotarli do nagrania z wideokonferencji partii CDU z udziałem kanclerz Angeli Merkel. Politycy dyskutowali na temat sytuacji epidemicznej w Niemczech.

Z nagrań wynika, że Merkel potwierdziła, iż jest zwolenniczką wprowadzenia kolejnych, surowych obostrzeń. Ich intensyfikację sugeruje z obawy przed mutacjami koronawirusa. "Musimy być jeszcze bardziej rygorystyczni, w przeciwnym razie wrócimy tam, gdzie byliśmy dwa tygodnie temu" - powiedziała szefowa niemieckiego rządu.

Możliwe ograniczenie podróży

Kanclerz Niemiec chciałaby m.in. ograniczenia podróży. Podczas dyskusji z politykami CDU miała powiedzieć, że jest głęboko zaniepokojona danymi z okresu Bożego Narodzenia, kiedy 50 tys. osób latało codziennie na urlop np. na Wyspy Kanaryjskie.

"Sytuacja wymknęła się spod kontroli" - powiedziała. Jak relacjonuje "Bild" jednym z pomysłów Angeli Merkel jest ograniczenie mobilności do obszaru w promieniu 15 km od miejsca zamieszkania. Kanclerz chciałaby także, aby podróżowanie stało się dla Niemców "niewygodne i nieatrakcyjne" np. przez obowiązkową kwarantannę. Jak dodała nie jest pewne, że rozluźnienie obostrzeń nastąpi w lutym. Merkel domaga się również częstszych testów na COVID-19 w domach seniora.

Obawa przed mutacją

- Minister spraw wewnętrznych chce uziemić wszystkie samoloty, tak jak zrobili to m.in Izraelczycy. Oznacza to, że latałyby jedynie samoloty cargo albo te z pomocą medyczną. Widać, że sytuacja jest trudna. Niemcy obawiają się przede wszystkim napływu osób z krajów tzw. "bardzo wysokiego ryzyka", gdzie tygodniowa liczba chorych to 200, w przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców oraz krajów, w których pojawił się zmutowany koronawirus - relacjonuje z Berlina Tomasz Lejman, korespondent Polsat News.

- Do grupy "krajów wysokiego ryzyka" zostali zaliczeni Czesi. Osoby, które dojeżdżają do Niemiec do pracy muszą codziennie, na granicy przechodzić testy na obecność koronawirusa. Kolejki na granicy są ogromne - dodaje Lejman.

