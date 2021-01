Wybijają ptaki w Kujawsko-Pomorskiem. Kolejne ognisko ptasiej grypy

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki poinformował o zagrożeniu we wtorek. Służby wojewody powiadomiły o powołaniu sztabu kryzysowego i monitorowaniu sytuacji.

Zabiją 30 tysięcy kur

- To kolejny przypadek tej choroby w województwie kujawsko-pomorskim. Tym razem mówimy o 30 tys. kur. Działa sztab kryzysowy. Sytuacja jest monitorowana. Pracują służby weterynaryjne. Podjąłem decyzję o wprowadzeniu stref: zapowietrzenia oraz zagrożenia ptasią grypą - poinformował wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

- Ponadto zobowiązałem m.in. straż łowiecką i rybacką do przeszukania dwóch zbiorników wodnych znajdujących się na terenie powiatów: chełmińskiego i wąbrzeskiego - dodał wojewoda w komunikacie.

Strefa zapowietrzenia to obszar w obrębie 3 km od miejsca ogniska. Natomiast teren w promieniu 10 km to obszar zagrożony ptasią grypą. Na terenie zapowietrzonym m.in. właściciele drobiu muszą zadbać o to, aby nie był możliwy kontakt ptactwa z innym z sąsiednich gospodarstw lub z ptactwem dzikim. Obowiązkowe jest też stosowanie wskazanych środków bezpieczeństwa biologicznego.

Listę miejscowości objętych obszarami zapowietrzenia i zagrożenia wojewoda zawarł w opublikowanym rozporządzeniu. Są to miejscowości z powiatów: chełmińskiego, wąbrzeskiego toruńskiego i grudziądzkiego.

Zakażone indyki z hodowli

W czwartek 14 stycznia wojewoda poinformował o ognisku ptasiej grypy w powiecie inowrocławskim. Choroba została stwierdzona przez służby weterynaryjne w hodowli około 30 tys. indyków.

- To już drugie ognisko na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Ptasia grypa w hodowli indyków w powiecie inowrocławskim została stwierdzona w środę. Od pierwszych chwil pracuje sztab kryzysowy, który powołałem w urzędzie wojewódzkim. Działają służby weterynaryjne - podał cytowany w komunikacie wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Wojewoda także w tym przypadku wydał rozporządzenie wyznaczające obszary zapowietrzenia i zagrożenia.

Kilka dni wcześniej w innej części regionu ognisko ptasiej grypy wykryto w gospodarstwie w powiecie grudziądzkim. Zlikwidowanych zostało tam 11 tys. indyków.

hlk/zdr/ polsatnews.pl, PAP