Jak informuje "Der Spiegel" amerykańscy giganci tacy jak Uber czy Amazon negocjują z administracją prezydenta Joe Bidena, żeby to one jako pierwsze mogły zaszczepić swoich pracowników. Nie wszyscy chcą się jednak poddać szczepieniu. W listopadzie 60 proc. Amerykanów deklarowało chęć zaszczepienia. Wcześniej chciała to zrobić tylko połowa z nich.

Według danych, do których dotarli korespondenci "Der Spiegel", szczególnie sceptyczni są Afroamerykanie. Szczepionki nie chce przyjmować także wielu medyków.

Obowiązkowe szczepienia dla pracowników wprowadziła już sieć domów opieki. Takie same plany ma kierownictwo największych linii lotniczych w USA - American Airlines. Prawo w Stanach Zjednoczonych pozwala na wprowadzenie obowiązku szczepień pod rygorem zwolnienia pracownika. Ten może jednak odmówić przyjęcia preparatu ze względów medycznych lub religijnych.

Zachęcają do szczepień

Jak podaje "Der Spiegel" jako pierwsza zachęty do szczepień wprowadziła sieć supermarketów Dollar General. Za przyjęcie szczepionki pracownicy mogą otrzymać równowartość wynagrodzenia za cztery godziny pracy. Jeśli u pracownika wystąpią skutki uboczne, będzie mógł dalej otrzymywać bonifikatę.

Wypłatę za dwie godziny pracy proponuje niemiecka sieć sklepów Aldi, a Lidl ma płacić pracownikom po 200 dolarów. Większość firm oferuje jednak znacznie mniejsze nagrody - takie jak np. darmowy bon na dostawę pizzy, śniadanie w jednym z lokali czy tymczasową opiekę nad dziećmi.

