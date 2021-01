Szczepionka Moderny działa także przeciwko nowym wariantom koronawirusa

Szczepionka Moderny produkuje neutralizujące przeciwciała przeciwko wszystkim "kluczowym rozwijającym się wariantom" koronawirusa - w tym przeciwko tym stwierdzonym w Wielkiej Brytanii i Republice Południowej Afryki - poinformowała amerykańska firma. Zastrzegając, że zamierza prowadzić kolejne testy w tym zakresie.

Jak zaznaczono, przed nowo wykrytymi wariantami koronawirusa miałyby chronić dwie dawki szczepionki - 100 mg.

Szczepionka Moderny

Szczepionka Moderny zawiera cząsteczkę zwaną informacyjnym RNA (ang. messenger RNA, mRNA) z instrukcjami wytwarzania białka charakterystycznego dla wirusa SARS-CoV-2. Szczepionka nie zawiera samego wirusa i nie może powodować COVID-19.



Szczepionka długo zachowuje stabilność w temperaturze -20 st. C, dlatego do jej transportu i przechowywania wystarczy zwykła zamrażarka. Co więcej, po rozmrożeniu preparat zachowuje stabilność przez okres 30 dni w temperaturze od 2 do 8 st. C - można go przechowywać w zwykłej lodówce do miesiąca bez utraty właściwości.

jo/ Reuters, Interia