Mamy 4 604 nowe i potwierdzone przypadki koronawirusa - poinformowało we wtorek ministerstwo zdrowia. Nie żyją 264 kolejne osoby. Liczba zakażonych od początku epidemii wzrosła do 1 482 722. Do tej pory z powodu Covid-19 zmarło 35 665 osób. W ciągu doby wykonano ponad 42,6 tys. testów. Zaszczepiono 67 743 chętnych.

Nowe zakażenia dotyczą województw: mazowieckiego (570), kujawsko-pomorskiego (452), wielkopolskiego (442), warmińsko-mazurskiego (383), pomorskiego (361), śląskiego (342), lubelskiego (336), dolnośląskiego (312), zachodniopomorskiego (298), łódzkiego (256), małopolskiego (159), podlaskiego (145), podkarpackiego (136), lubuskiego (93), świętokrzyskiego (86), opolskiego (78). 155 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Z powodu COVID-19 zmarło 39 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 225 osób.

W ciągu doby wykonano ponad 42,6 tys. testów.

W ciągu doby wykonano ponad 42,6 tys. testów na #koronawirus.

Ponad 14,5 tys. osób w szpitalach

Z powodu koronawirusa w szpitalach przebywa 14 596 osób, u których potwierdzono zakażenie, 1449 pacjentów jest pod respiratorami. Resort poinformował, że dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 29 654 łóżka i 2839 respiratorów.

Na kwarantannie przebywa obecnie 177 875 osób. Dotąd wyzdrowiało 1 243 575 chorych na COVID-19.

Kiedy luzowanie obostrzeń?

- We wtorek na pewno nie zostanie ogłoszona decyzja, co dalej z obostrzeniami epidemicznymi, taka informacja pewnie pojawi się w najbliższych dniach; nie spodziewam się, żeby to było zaostrzenie obostrzeń - powiedział w "Graffiti" rzecznik rządu Piotr Müller.

ZOBACZ: Kiedy łagodzenie obostrzeń? Rzecznik rządu wyjaśnia

Pytany, kiedy zapadną decyzje, co będzie dalej z obostrzeniami epidemicznymi po 1 lutego i kiedy rząd przedstawi informację w tej sprawie, Müller podkreślił, że zanim to nastąpi odbędzie się jeszcze posiedzenie Rady Medycznej, a rząd czeka jeszcze na dane epidemiczne z poniedziałku.

- Nie spodziewam się - to co jest istotne - żeby to było zaostrzenie obostrzeń - to chciałbym jasno zadeklarować. Natomiast, czy będą to zdjęte obostrzenia w poszczególnych obszarach - taka decyzja jeszcze nie zapadła - powiedział rzecznik rządu.

Możliwe szczepienie zwierząt?

W przyszłości może być konieczne szczepienie zwierząt domowych przeciwko Covid-19, aby powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa - napisali w najnowszym numerze naukowego pisma "Virulence" naukowcy z Wielkiej Brytanii i USA.

ZOBACZ: Naukowcy: aby zatrzymać Covid-19 konieczne może być szczepienie zwierząt

Ponieważ koronawirus może zainfekować wiele gatunków zwierząt, w tym - koty, psy, norki i inne zwierzęta domowe, eksperci z University of East Anglia (UEA), ośrodka badawczego Earlham Institute w Norwich we wschodniej Anglii i University of Minnesota w USA uważają, że dalsza ewolucja wirusa u zwierząt, a następnie przeniesienie się go na ludzi "stanowi znaczące długoterminowe ryzyko dla zdrowia publicznego".

ac/ polsatnews.pl, PAP