Rzecznik rządu Piotr Müller w "Graffiti" [OGLĄDAJ] od 7:45

Koncern farmaceutyczny Moderna odwołał dostawę szczepionek przeciw COVID-19, która miała do Polski trafić we wtorek. Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapowiedział możliwość korekty harmonogramu szczepień. Wtorek to drugi dzień szczepienia populacyjnego seniorów. Wobec spadku intensywności pandemii rząd nie wyklucza poluzowania obostrzeń. Rzecznik rządu Piotr Müller w "Graffiti".