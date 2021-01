Pierwszy zaszczepiony senior. "Nie ma wymówek, wszyscy powinni to zrobić"

Szczepienia przeciw COVID-19, zgodnie z harmonogramem, rozpoczęły się w poniedziałek, 25 stycznia. Szef KPRM Michał Dworczyk informował w niedzielę, że będą realizowane w ponad 5 tys. punktów w całym kraju.

Po tzw. grupie zero, w której byli m.in. medycy, dawkę szczepionki otrzymają teraz seniorzy, na początek ci, którzy skończyli 70 lat.

ZOBACZ: Ruszają szczepienia populacyjne. Kto może się zaszczepić?

W większości placówek w Polsce szczepienia wystartowały o 8:00. W punkcie w szpitalu tymczasowym w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach pierwszą dawkę podano po godzinie 7:00.

WIDEO: Pierwszy zaszczepiony w Polsce senior

"Nie ma wymówek"

Przyjął ją 87-letni kombatant Włodzimierz Czechowski, w latach 2001-2005 poseł Samoobrony.

- Nie obawiałem się o siebie, obawiam się o seniorów i namawiam: jeśli nie mogą tu przyjść tak, jak ja, to bardzo proszę skorzystać z transportu organizowanego przez miasta. Można poprosić też o szczepienie w domu. Nie ma wymówek, wszyscy powinni się zaszczepić - podkreślił Czechowski.

ZOBACZ: Mamy "Narodową Loterię Szczepionkową" - Robert Biedroń w "Graffiti"

- Ja uważam to za obywatelski obowiązek. Jako kombatant, weteran uważam, że powinienem go spełnić i to zrobiłem, i to bez żadnych obaw! Ja, żona, wszyscy jesteśmy już emerytami, więc będziemy się szczepić i serdecznie naprawdę zapraszam i chciałbym, żeby wszyscy seniorzy się zaszczepili, bo to jest jedyna szansa przerwania łańcucha tego naszego wroga nr 1, jakim jest obecnie koronawirus. Statystyki mówią, że w wieku 80 plus prawie 23 proc. nie wraca ze szpitala - powiedział dziennikarzom pan Włodzimierz.

Szczepienie zniósł bardzo dobrze. Wychodząc, apelował do kombatantów, by jeszcze raz stanęli do walki, tym razem z niewidzialnym wrogiem.

1600 chętnych

W poniedziałek w MCK - którego placówką patronacką jest Szpital MSWiA w Katowicach - lekarze planują zaszczepić ponad 160 osób, wszystkie w wieku powyżej 80 lat. Dotąd ta jednostka zaszczepiła przeciw COVID-19 ponad 3 tys. osób, 1600 kolejnych jest na liście chętnych. W poniedziałek w strefie zakaźnej szpitala tymczasowego leczonych było 28 chorych na COVID-19, w tym dwóch w cięższym stanie, wymagających podłączenia do respiratora.

WIDEO - Walka o życie Polaka w śpiączce Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

ac/zdr/ Polsat News, PAP