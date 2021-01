250 dolarów miesięcznie na każde dziecko w USA. Demokraci przygotowują nową ustawę

Zgodnie ze wstępnym projektem rząd miałby przekazywać rodzicom czeki lub przelewy o wartości 300 USD miesięcznie na dziecko w wieku poniżej 6 lat i 250 USD co 30 dni na dziecko w wieku od 6 do 17 lat. To oznacza wsparcie dla amerykańskich rodzin na poziomie 3600 lub 3000 USD na jedno dziecko w ciągu całego roku.

W przeciwieństwie do jednorazowych czeków na czas epidemii Covid-19, które przysługują większości dorosłych Amerykanów, zapomogi na dzieci mają być stałym programem rządowym, kontynuowanym przez lata. Pierwsza propozycja mówi o rocznych ramach czasowych, ale Demokraci mają nadzieję, że polityczna presja zmusi później Kongres do przedłużenia takiej formy wsparcia.

Plany takich cyklicznych przelewów mają poparcie - jak informują "Washington Post" źródła u Demokratów - administracji nowego prezydenta Joe Bidena.

Program może kosztować 120 miliardów dolarów

Zapomogi nie dotyczyłby zamożnych Amerykanów, ale nie został określony dokładny poziom dochodów od których, by nie przysługiwał.

Program będzie kosztowny i według szacunków zwiększy deficyt federalny nawet o 120 miliardów dolarów. Ale może zmniejszyć ubóstwo dzieci w Stanach Zjednoczonych o ponad 50 procent - oceniają naukowcy z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Oczekuje się, że Republikanie w Kongresie, wskazując na obciążenia dla budżetu, sprzeciwią się ustawie. Podobne plany zyskiwały jednak poparcie części parlamentarzystów GOP w przeszłości, m.in. senatora Marco Rubio z Florydy, który zabiegał o znaczne powiększenie ulgi podatkowej dla rodzin z dziećmi.

Jak zauważa "Washington Post", w stosunku do swojego PKB Stany Zjednoczone wydają mniej niż jakikolwiek inny rozwinięty kraj na zapomogi na dzieci.

