Nie żyje legendarny dziennikarz Larry King

W wieku 87 lat umarła legenda amerykańskiego dziennikarstwa, Larry King. W pierwszych dniach stycznia wieloletni współpracownik telewizji CNN, nestor amerykańskiego dziennikarstwa telewizyjnego trafił do szpitala z powodu Covid-19.

Larry King to wielokrotnie nagradzany prezenter telewizyjny i radiowy, który zdobył ogromną popularność dzięki swojemu programowi CNN "Larry King Live". W czasie swojej trwającej przeszło sześć dekad kariery King przeprowadził tysiące rozmów ze światowymi liderami, politykami, czy przedstawicielami branży rozrywkowej - przypomina Reuters.





O odejściu dziennikarza poinformowała w sobotę stacja CNN.

ZOBACZ: Nie żyje Papcio Chmiel, twórca komiksów o Tytusie, Romku i A'Tomku. Miał 97 lat

"Z głębokim smutkiem Ora Media ogłasza śmierć naszego współzałożyciela, gospodarza programów i przyjaciela Larry'ego Kinga, który zmarł dziś rano w wieku 87 lat w Centrum Medycznym Cedars-Sinai w Los Angeles" - poinformowali przedstawiciele studia produkcyjnego, założonego przez Kinga w 2012 roku.



King przed śmiercią był przez tydzień hospitalizowany. Od lat chorował. W 2019 roku przeszedł udar, który nieomal go zabił - informuje Reuters. Jak podaje CNN, powołując się na źródło zbliżone do rodziny zmarłego, dziennikarz na początku stycznia trafił do szpitala z powodu COVID-19.



87-letni dziennikarza cierpiał również na cukrzycę typu 2, raka płuc i miał za sobą kilka zawałów - podała CNN, powołując się na rodzinę dziennikarza.

Larry King przez blisko 25-lat pracował dla CNN, gdzie moderował własny program "Larry King Live". Ma na swoim koncie blisko 40 tys. wywiadów. Rozmawiał ze wszystkimi prezydentami USA urzędującymi od 1974 r. Przeprowadził wywiady m.in. z Margaret Thatcher, Michaiłem Gorbaczowem, Władimirem Putinem i przywódcą Palestyńczyków Yasserem Arafatem. Wśród jego rozmówców była Nancy Reagan, Barbara Bush i Tony Blair. Jego gośćmi byli też: Frank Sinatra, Marlon Brando, Barbra Streisand, Madonna i Michael Jordan.







WIDEO - Dzik Chrumek zasnął pijany za stodołą. "Znalazł owoce z wina" Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

grz/ Interia, polsatnews.pl